Украина применила метеозонды со взрывчаткой для атаки на Липецкую область
Украина применила метеозонды со взрывчаткой для атаки на Липецкую область
2025-08-28T16:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска возобновили применение метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой — так они нанесли удар по Липецкой области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Объекты в Липецкой области пытались атаковать три метеорологических воздушных шара с боезарядами", — сказал собеседник агентства.По данным Минобороны, подобные атаки фиксировались осенью прошлого года.Накануне вечером в Липецкой области дважды объявляли угрозу атаки беспилотников. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что над областным центром работают системы ПВО. По данным Минобороны, около 19:00 в регионе сбили два украинских беспилотника. Какого они были типа, не уточняется.
