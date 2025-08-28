Рейтинг@Mail.ru
Украина применила метеозонды со взрывчаткой для атаки на Липецкую область - РИА Новости, 28.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 28.08.2025
Украина применила метеозонды со взрывчаткой для атаки на Липецкую область
Украинские войска возобновили применение метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой — так они нанесли удар по Липецкой области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска возобновили применение метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой — так они нанесли удар по Липецкой области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Объекты в Липецкой области пытались атаковать три метеорологических воздушных шара с боезарядами", — сказал собеседник агентства.По данным Минобороны, подобные атаки фиксировались осенью прошлого года.Накануне вечером в Липецкой области дважды объявляли угрозу атаки беспилотников. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что над областным центром работают системы ПВО. По данным Минобороны, около 19:00 в регионе сбили два украинских беспилотника. Какого они были типа, не уточняется.
В Липецкой области сбили три украинских метеозонда со взрывчаткой

© пресс-служба администрации Тарусского района Метеозонд со взрывчаткой. Кадр видео
Метеозонд со взрывчаткой. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© пресс-служба администрации Тарусского района
Метеозонд со взрывчаткой. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска возобновили применение метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой — так они нанесли удар по Липецкой области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Объекты в Липецкой области пытались атаковать три метеорологических воздушных шара с боезарядами", — сказал собеседник агентства.
По данным Минобороны, подобные атаки фиксировались осенью прошлого года.
Накануне вечером в Липецкой области дважды объявляли угрозу атаки беспилотников. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что над областным центром работают системы ПВО. По данным Минобороны, около 19:00 в регионе сбили два украинских беспилотника. Какого они были типа, не уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
