Украина применила метеозонды со взрывчаткой для атаки на Липецкую область

Украина применила метеозонды со взрывчаткой для атаки на Липецкую область - РИА Новости, 28.08.2025

Украина применила метеозонды со взрывчаткой для атаки на Липецкую область

Украинские войска возобновили применение метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой — так они нанесли удар по Липецкой области, сообщили РИА Новости в...

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска возобновили применение метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой — так они нанесли удар по Липецкой области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Объекты в Липецкой области пытались атаковать три метеорологических воздушных шара с боезарядами", — сказал собеседник агентства.По данным Минобороны, подобные атаки фиксировались осенью прошлого года.Накануне вечером в Липецкой области дважды объявляли угрозу атаки беспилотников. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что над областным центром работают системы ПВО. По данным Минобороны, около 19:00 в регионе сбили два украинских беспилотника. Какого они были типа, не уточняется.

липецкая область

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

Ольга Тузова

