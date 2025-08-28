https://ria.ru/20250828/zond-2038039908.html

Украина применила метеозонды со взрывчаткой для атаки на Липецкую область

Украина применила метеозонды со взрывчаткой для атаки на Липецкую область - РИА Новости, 28.08.2025

Украина применила метеозонды со взрывчаткой для атаки на Липецкую область

Украина возобновила использование метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой для атак, их сбивают, такой факт зафиксирован накануне вечером в Липецкой... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T11:25:00+03:00

2025-08-28T11:25:00+03:00

2025-08-28T11:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь артамонов

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940625591_0:267:808:722_1920x0_80_0_0_b9443369322df667233999c41266ba5a.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украина возобновила использование метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой для атак, их сбивают, такой факт зафиксирован накануне вечером в Липецкой области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Подобные атаки, по данным Минобороны РФ, фиксировались осенью 2024 года. "Объекты в Липецкой области пытались атаковать три метеорологических воздушных шара с боезарядами", - сказал собеседник агентства. Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что на территории региона вводился режим воздушной опасности. Угрозу атаки БПЛА объявили в 18.30 мск, она продлилась 51 минуту. Позднее Минобороны сообщило, что около 19.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили в регионе два украинских беспилотных летательных аппарата, но не уточнив, были ли они самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь артамонов, безопасность