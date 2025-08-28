Рейтинг@Mail.ru
Украина применила метеозонды со взрывчаткой для атаки на Липецкую область
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 28.08.2025
Украина применила метеозонды со взрывчаткой для атаки на Липецкую область
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украина возобновила использование метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой для атак, их сбивают, такой факт зафиксирован накануне вечером в Липецкой области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Подобные атаки, по данным Минобороны РФ, фиксировались осенью 2024 года. "Объекты в Липецкой области пытались атаковать три метеорологических воздушных шара с боезарядами", - сказал собеседник агентства. Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что на территории региона вводился режим воздушной опасности. Угрозу атаки БПЛА объявили в 18.30 мск, она продлилась 51 минуту. Позднее Минобороны сообщило, что около 19.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили в регионе два украинских беспилотных летательных аппарата, но не уточнив, были ли они самолетного типа.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украина возобновила использование метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой для атак, их сбивают, такой факт зафиксирован накануне вечером в Липецкой области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Подобные атаки, по данным Минобороны РФ, фиксировались осенью 2024 года.
"Объекты в Липецкой области пытались атаковать три метеорологических воздушных шара с боезарядами", - сказал собеседник агентства.
Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что на территории региона вводился режим воздушной опасности. Угрозу атаки БПЛА объявили в 18.30 мск, она продлилась 51 минуту. Позднее Минобороны сообщило, что около 19.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили в регионе два украинских беспилотных летательных аппарата, но не уточнив, были ли они самолетного типа.
