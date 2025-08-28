https://ria.ru/20250828/zhitelnitsa-2038030841.html
Жительница Рязани заявила, что послала видео украинской разведке по дурости
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Осужденная на пять лет жительница Рязани заявила, что сняла видео, на которое попала российская военная техника, и затем "по дурости" отправила человеку, который оказался агентом Украины, следует из видео, опубликованного ФСБ РФ. Ранее в спецслужбе сообщили, что жительница Рязани осуждена на пять лет колонии за попытки добыть для военной разведки Украины информацию, способную нанести ущерб безопасности РФ. "Я поддерживала контакт со Славой. Как потом выяснилось, он - разведка Украины... Я, конечно, сделала ошибку, что вообще вошла с ними в контакт. Сняла видео, на которое попала военная техника, машины, и по какой-то дурости отправила военным службам Украины. Конечно, я сделала глупость, за что теперь буду отвечать", - сказала женщина. По ее словам, украинские агенты также спрашивали ее о пороховом заводе и Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.
