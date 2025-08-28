Рейтинг@Mail.ru
Третья жена Цекало подала на него в суд - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:23 28.08.2025 (обновлено: 16:31 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/zhena-2038099198.html
Третья жена Цекало подала на него в суд
Третья жена Цекало подала на него в суд - РИА Новости, 28.08.2025
Третья жена Цекало подала на него в суд
Третья жена продюсера Александра Цекало Виктория Галушка подала в суд иск о взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетних детей, говорится в... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T14:23:00+03:00
2025-08-28T16:31:00+03:00
культура
александр цекало
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148893/22/1488932261_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_95cc68841f00ed7caa8a39f12b62a172.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Третья жена продюсера Александра Цекало Виктория Галушка подала в суд иск о взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетних детей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что заявление, по которому ответчиком значится Цекало, было зарегистрировано судом в конце июля и оставлено без движения в начале августа. Такое решение означает, что иск был подан или составлен с определенными недостатками, при их устранении его можно заявить повторно. Галушка и Цекало имеют двух несовершеннолетних детей.
https://ria.ru/20250615/akter-2022974792.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148893/22/1488932261_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ba3c03b6d10b3706b8b1753f4dfcd61d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр цекало, происшествия
Культура, Александр Цекало, Происшествия
Третья жена Цекало подала на него в суд

Третья жена Цекало Виктория Галушка подала на него в суд из-за алиментов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлександр Цекало
Александр Цекало - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Александр Цекало. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Третья жена продюсера Александра Цекало Виктория Галушка подала в суд иск о взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетних детей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что заявление, по которому ответчиком значится Цекало, было зарегистрировано судом в конце июля и оставлено без движения в начале августа. Такое решение означает, что иск был подан или составлен с определенными недостатками, при их устранении его можно заявить повторно.
Галушка и Цекало имеют двух несовершеннолетних детей.
Интервью с актером Андреем Мерзликиным - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Мерзликин подал на развод
15 июня, 16:40
 
КультураАлександр ЦекалоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала