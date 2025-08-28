https://ria.ru/20250828/zhena-2038099198.html
Третья жена Цекало подала на него в суд
Третья жена Цекало подала на него в суд
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Третья жена продюсера Александра Цекало Виктория Галушка подала в суд иск о взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетних детей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что заявление, по которому ответчиком значится Цекало, было зарегистрировано судом в конце июля и оставлено без движения в начале августа. Такое решение означает, что иск был подан или составлен с определенными недостатками, при их устранении его можно заявить повторно. Галушка и Цекало имеют двух несовершеннолетних детей.
