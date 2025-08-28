Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил жалобы осужденных по делу об "аргентинском кокаине"
06:17 28.08.2025
Суд отклонил жалобы осужденных по делу об "аргентинском кокаине"
Верховный суд России отклонил жалобы двух осужденных за контрабанду из Аргентины почти 400 килограммов кокаина, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Верховный суд России отклонил жалобы двух осужденных за контрабанду из Аргентины почти 400 килограммов кокаина, сообщили РИА Новости в суде. "Суд изучил поступившие жалобы и отказался передавать для рассмотрения в судебном заседании", - сказали в суде. В 2022 году Дорогомиловский суд Москвы приговорил Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова, Али Абянова, а также предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука к срокам от 13 до 18 лет колонии строгого режима. Позднее кассация снизила сроки трем из них на год. Уголовное дело об аргентинском кокаине в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
происшествия, россия, аргентина, москва, андрей ковальчук
Происшествия, Россия, Аргентина, Москва, Андрей Ковальчук
Верховный суд отклонил жалобы осужденных по делу об аргентинском кокаине

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Верховный суд России отклонил жалобы двух осужденных за контрабанду из Аргентины почти 400 килограммов кокаина, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд изучил поступившие жалобы и отказался передавать для рассмотрения в судебном заседании", - сказали в суде.
В 2022 году Дорогомиловский суд Москвы приговорил Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова, Али Абянова, а также предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука к срокам от 13 до 18 лет колонии строгого режима. Позднее кассация снизила сроки трем из них на год.
Уголовное дело об аргентинском кокаине в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.
По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
