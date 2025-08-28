https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2038174974.html

Зеленский обнародует некие идеи о гарантиях безопасности для Украины

Зеленский обнародует некие идеи о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 28.08.2025

Зеленский обнародует некие идеи о гарантиях безопасности для Украины

Владимир Зеленский пообещал обнародовать некие идеи о возможных гарантиях безопасности для Украины на следующей неделе, при этом не уточнив деталей. РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал обнародовать некие идеи о возможных гарантиях безопасности для Украины на следующей неделе, при этом не уточнив деталей. Более недели назад Зеленский после встречи в Белом доме заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие 7-10 дней. "Много говорили (с союзниками – ред.) о гарантиях безопасности. Сейчас над наработкой каждого конкретного компонента работают советники по национальной безопасности. На следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД Рф Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

