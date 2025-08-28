https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2038149620.html

В Госдуме заявили о саботаже Зеленским мирных инициатив Трампа

Киев во главе с Владимиром Зеленским саботирует переговоры по урегулированию украинского конфликта и мирные инициативы президента США Дональда Трампа, заявил... 28.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Киев во главе с Владимиром Зеленским саботирует переговоры по урегулированию украинского конфликта и мирные инициативы президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. "Зеленский продолжает вести переговорный трек опираясь на громкие заголовки, не соответствующие реальному положению дел, а также на поддержку отдельных европейских лидеров, тем самым фактически саботируя как сам переговорный процесс, так и мирные инициативы Трампа", - сказал Нестеренко. По его словам, киевские власти и лидеры ряда европейских стран действуют сообща, чтобы сорвать мирные переговоры, а также получить основания для продолжения и затягивания военного конфликта. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп в свою очередь отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского. После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.

