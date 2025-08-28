Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили о саботаже Зеленским мирных инициатив Трампа - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2038149620.html
В Госдуме заявили о саботаже Зеленским мирных инициатив Трампа
В Госдуме заявили о саботаже Зеленским мирных инициатив Трампа - РИА Новости, 28.08.2025
В Госдуме заявили о саботаже Зеленским мирных инициатив Трампа
Киев во главе с Владимиром Зеленским саботирует переговоры по урегулированию украинского конфликта и мирные инициативы президента США Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T17:35:00+03:00
2025-08-28T17:35:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
госдума рф
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036151542_0:156:2213:1401_1920x0_80_0_0_c34e7395cfa27a1ef9cf62f2f12fc02e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Киев во главе с Владимиром Зеленским саботирует переговоры по урегулированию украинского конфликта и мирные инициативы президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. "Зеленский продолжает вести переговорный трек опираясь на громкие заголовки, не соответствующие реальному положению дел, а также на поддержку отдельных европейских лидеров, тем самым фактически саботируя как сам переговорный процесс, так и мирные инициативы Трампа", - сказал Нестеренко. По его словам, киевские власти и лидеры ряда европейских стран действуют сообща, чтобы сорвать мирные переговоры, а также получить основания для продолжения и затягивания военного конфликта. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп в свою очередь отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского. После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2038111503.html
https://ria.ru/20250827/ssha-2037770822.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036151542_224:0:2213:1492_1920x0_80_0_0_fd2aa42c440e3b3d4233674ef9cb3c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, госдума рф, евросоюз
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Евросоюз
В Госдуме заявили о саботаже Зеленским мирных инициатив Трампа

Нестеренко обвинил Зеленского в саботировании переговоров по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Киев во главе с Владимиром Зеленским саботирует переговоры по урегулированию украинского конфликта и мирные инициативы президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
"Зеленский продолжает вести переговорный трек опираясь на громкие заголовки, не соответствующие реальному положению дел, а также на поддержку отдельных европейских лидеров, тем самым фактически саботируя как сам переговорный процесс, так и мирные инициативы Трампа", - сказал Нестеренко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Журналист раскрыл, как Зеленский обманывает Запад
Вчера, 15:17
По его словам, киевские власти и лидеры ряда европейских стран действуют сообща, чтобы сорвать мирные переговоры, а также получить основания для продолжения и затягивания военного конфликта.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп в свою очередь отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Будут последствия": в США раскрыли посыл Трампа Зеленскому
27 августа, 04:20
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийГосдума РФЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала