Зеленский потребовал от Запада 2,5 миллиона снарядов

16:34 28.08.2025
в мире
украина
европа
владимир зеленский
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский требует предоставить Украине 2,5 миллиона артиллерийских снарядов даже в случае прекращения огня, заявил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. "В данный момент производительность Запада - около 2 миллионов артиллерийских снарядов, и этого недостаточно. Нам нужно больше, и 50% тех снарядов будут произведены Rheinmetall... Зеленский сказал мне, что ему необходимо 2,5 миллиона (снарядов - ред.), если у них будет прекращение огня, и 4,5 миллиона (в противном случае - ред.)", - рассказал Паппергер в интервью британскому телеканалу Sky News. По его оценке, для того, чтобы полностью обновить свои запасы, Европе потребуется 10 лет. Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. Ранее концерн сообщал, что его оборот в первом квартале 2025 года увеличился на 46% в годовом выражении, до 2,305 миллиарда евро, превысив рыночные ожидания, в основном за счет оборонных заказов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
в мире, украина, европа, владимир зеленский
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский требует предоставить Украине 2,5 миллиона артиллерийских снарядов даже в случае прекращения огня, заявил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
"В данный момент производительность Запада - около 2 миллионов артиллерийских снарядов, и этого недостаточно. Нам нужно больше, и 50% тех снарядов будут произведены Rheinmetall... Зеленский сказал мне, что ему необходимо 2,5 миллиона (снарядов - ред.), если у них будет прекращение огня, и 4,5 миллиона (в противном случае - ред.)", - рассказал Паппергер в интервью британскому телеканалу Sky News.
По его оценке, для того, чтобы полностью обновить свои запасы, Европе потребуется 10 лет.
Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.
Ранее концерн сообщал, что его оборот в первом квартале 2025 года увеличился на 46% в годовом выражении, до 2,305 миллиарда евро, превысив рыночные ожидания, в основном за счет оборонных заказов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
