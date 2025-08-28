https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2038111503.html

Журналист раскрыл, как Зеленский обманывает Запад

Журналист раскрыл, как Зеленский обманывает Запад

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского использует теневые компании для вывода денег с Украины, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."У Зеленского и его элиты есть целая история "офшорного" вывода своих богатств, что было раскрыто в панамских документах", — написал он.По его словам, практика использования теневых компаний для перемещения денег широко распространена на Украине.Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств.Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который руководит всем процессом. НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП.

