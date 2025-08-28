Зеленский пригрозил ответить Венгрии на запрет въезда командиру ВСУ
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский пригрозил Венгрии ответными мерами за запрет на въезд в страну командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.
В четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о запрете на въезд в страну и, как следствие, во всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба".
Сам Бровди в четверг оскорбил Сийярто и его сторонников, пригрозив приехать в Венгрию, несмотря на запрет на въезд. Министр иностранных дел Радослав Сикорский, в свою очередь, предложил ему отдых в Польше.
Конфликт между Киевом и Будапештом обострился после атаки на нефтепровод "Дружба". Глава венгерского МИД призвал Украину перестать угрожать республике и прекратить совершать атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Атаки ВСУ на нефтепровод
С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней.
В четверг, 28 августа, Братислава заявила, что поступление топлива возобновилось. Будапешт также анонсировал восстановление прокачки нефти, но в тестовом режиме и не в полном объеме.
После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
