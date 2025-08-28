Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пригрозил ответить Венгрии на запрет въезда командиру ВСУ
18:11 28.08.2025 (обновлено: 19:50 28.08.2025)
Зеленский пригрозил ответить Венгрии на запрет въезда командиру ВСУ
Владимир Зеленский пригрозил Венгрии ответными мерами за запрет на въезд в страну командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский пригрозил Венгрии ответными мерами за запрет на въезд в страну командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.В четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о запрете на въезд в страну и, как следствие, во всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба"."Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, это может вызвать только возмущение. Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно", — сказал Зеленский. Сам Бровди в четверг оскорбил Сийярто и его сторонников, пригрозив приехать в Венгрию, несмотря на запрет на въезд. Министр иностранных дел Радослав Сикорский, в свою очередь, предложил ему отдых в Польше. Конфликт между Киевом и Будапештом обострился после атаки на нефтепровод "Дружба". Глава венгерского МИД призвал Украину перестать угрожать республике и прекратить совершать атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.Атаки ВСУ на нефтепровод С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней.В четверг, 28 августа, Братислава заявила, что поступление топлива возобновилось. Будапешт также анонсировал восстановление прокачки нефти, но в тестовом режиме и не в полном объеме.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
Зеленский пригрозил ответить Венгрии на запрет въезда командиру ВСУ

Зеленский пригрозил ответить Венгрии на запрет въезда командиру ВСУ Бровди

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский пригрозил Венгрии ответными мерами за запрет на въезд в страну командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.
В четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о запрете на въезд в страну и, как следствие, во всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба".
Эксперт оценил возможность Венгрии обрубить электричество Украине
Вчера, 16:30
Эксперт оценил возможность Венгрии обрубить электричество Украине
Вчера, 16:30
"Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, это может вызвать только возмущение. Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно", — сказал Зеленский.
Сам Бровди в четверг оскорбил Сийярто и его сторонников, пригрозив приехать в Венгрию, несмотря на запрет на въезд. Министр иностранных дел Радослав Сикорский, в свою очередь, предложил ему отдых в Польше.
Конфликт между Киевом и Будапештом обострился после атаки на нефтепровод "Дружба". Глава венгерского МИД призвал Украину перестать угрожать республике и прекратить совершать атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Глава МИД Венгрии прокомментировал сообщения СМИ о смене позиции по Украине
Вчера, 00:56

Атаки ВСУ на нефтепровод

С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней.
В четверг, 28 августа, Братислава заявила, что поступление топлива возобновилось. Будапешт также анонсировал восстановление прокачки нефти, но в тестовом режиме и не в полном объеме.
"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши
26 августа, 21:32
"Все кончено": в Венгрии обратились к Зеленскому после ультиматума Польши
26 августа, 21:32
После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
В Киеве вышли из себя из-за карикатуры на Зеленского
4 июля, 06:04
В Киеве вышли из себя из-за карикатуры на Зеленского
4 июля, 06:04
 
