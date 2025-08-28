РЖД прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии

https://ria.ru/20250828/zapusk-2038033975.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. РЖД всесторонне прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли, сообщил журналистам замгендиректора компании Евгений Чаркин. Он отметил, что, согласно тексту постановления, идентификация пассажиров при посадке в поезд с использованием биометрических данных допускается при наличии у перевозчика технической возможности такой идентификации. "Данное постановление запускает процесс внедрения этого инновационного решения на железнодорожном транспорте. Сейчас идет всесторонняя проработка вопроса — совместно с Минцифры РФ и Минтрансом России готовится необходимая нормативная база (законодательная и внутренняя для холдинга), создается техническое решение для железнодорожной отрасли", - сказал Чаркин в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Правительство России разрешило с 1 сентября 2025 года использовать биометрию при оформлении билета и посадке на поезд при наличии технической возможности у перевозчика, следовало из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Чаркин в марте 2025 года сообщал, что компания тестирует посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, но для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, связанных с нормативной базой, безопасностью данных пассажиров и их комфортом. Он добавлял тогда, что РЖД будут вводить посадку по биометрии как дополнительную опцию в будущем, а пока пассажирам необходимо иметь при себе для поездки паспорт.
