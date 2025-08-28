https://ria.ru/20250828/zakon-2037988209.html

Названы законы, вступающие в силу в России 1 сентября

Названы законы, вступающие в силу в России 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2025

Названы законы, вступающие в силу в России 1 сентября

С 1 сентября в России вступят в силу законы о предустановке российского магазина приложений RuStore, о штрафах за рекламу VPN и экстремистские материалы, о... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T02:30:00+03:00

2025-08-28T02:30:00+03:00

2025-08-28T12:39:00+03:00

россия

apple

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. С 1 сентября в России вступят в силу законы о предустановке российского магазина приложений RuStore, о штрафах за рекламу VPN и экстремистские материалы, о госрегулировании платного приема в вузы, а также об увеличении пособий для беременных студенток, выяснило РИА Новости. Российский магазин приложений RuStore с 1 сентября будет обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi). На продаваемых в России телефонах и планшетах с 1 сентября 2025 года должна быть обеспечена возможность установки и обновления единого российского магазина приложений RuStore и других приложений российских разработчиков. Фактически закон запрещает зарубежным платформам, прежде всего Apple и Google, препятствовать установке RuStore на их гаджеты. Также с 1 сентября вступает в силу и закон, который запрещает рекламу VPN и других средств обхода блокировок. Нарушение запрета повлечет штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических. Вводится наказание и за умышленный поиск экстремистских материалов из федерального списка, в том числе с использованием VPN. За такое нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.Помимо этого, предусмотрены штрафы за передачу данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам, незаконную передачу абонентских номеров, а также за использование виртуальных АТС в обход закона.С сентября начнет действовать и закон о госрегулировании платного приема в вузы. Согласно закону, правительство наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования.Кроме того, правительство будет формировать перечень профессий и специальностей, критически важных для технологической независимости России, и оказывать государственную поддержку.Еще одним нововведением станет закон, закрепляющий понятие "стратегически значимые лекарственные средства". Кабмин утвердит порядок формирования перечня и обеспечит их производство внутри страны.Кроме того, в силу вступит закон, согласно которому беременные студентки с 1 сентября будут получать пособие в размере 100% прожиточного минимума региона независимо от факта получения стипендии. Законом устанавливается, что средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля. Выплаты обеспечит Социальный фонд России за счет федерального бюджета.Это нововведение распространится на студенток, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Выплаты обеспечит Социальный фонд России за счет федерального бюджета.

https://ria.ru/20250731/putin-2032721231.html

https://ria.ru/20250822/ayfon-2037001305.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, apple, google