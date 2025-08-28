https://ria.ru/20250828/zaderzhanie-2038126784.html

В Москве задержали двух человек, взобравшихся на шпиль сталинской высотки

В Москве задержали двух человек, взобравшихся на шпиль сталинской высотки

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Полицейские задержали двух молодых людей, взобравшихся на шпиль сталинской высотки на западе Москвы, одного из них госпитализировали из-за "признаков суицидальной наклонности", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Пресненскому району города Москвы доставлены в полицию двое молодых людей, проникших на крышу сталинской высотки", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, в полицию поступила информация, что двое молодых людей незаконно проникли на крышу высотки на Кудринской площади, являющейся объектом культурного наследия, и забрались на шпиль здания. Нарушителями оказались 23-летний житель Курска и 18-летний уроженец Белгородской области. В ходе разбирательства полицейские обратили внимание на странное поведение 23-летнего задержанного, из-за чего на место была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала молодого человека с признаками суицидальной наклонности. В отношении 18-летнего гражданина составлен административный протокол по части 1 статьи 20.17 КоАП РФ "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта", который направлен для рассмотрения в суд, заключили в ведомстве.

