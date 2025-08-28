https://ria.ru/20250828/zabaykale-2038093462.html

В Забайкальском крае спасли двух собак, провалившихся в погреб

В Забайкальском крае спасли двух собак, провалившихся в погреб

Двух собак, провалившихся в глубокий погреб в гараже, спасли в Забайкальском крае, сообщил в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. РИА Новости, 28.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Двух собак, провалившихся в глубокий погреб в гараже, спасли в Забайкальском крае, сообщил в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. По данным ведомства, днем в четверг две дворовые собаки провалились в открытый люк глубокого погреба в гараже на территории частного дома в забайкальском городе Балей. Владельцы гаража после безуспешных попыток вытащить собак обратились к спасателям. "Один из пожарных... спустился по установленной лестнице в погреб. Аккуратно, чтобы не напугать и не травмировать испуганных животных, пожарный закрепил на первой собаке специальную страховочную петлю. Коллеги, находившиеся наверху, осторожно подняли ее на поверхность. Ту же операцию повторили и со второй собакой... Хозяева поблагодарили спасателей за оперативную работу", - говорится в сообщении. Отмечается, что собакам не потребовалась помощь ветеринаров.

