Израиль нанес удары по столице Йемена
Израиль нанес удары по столице Йемена
Израильские истребители наносят удары по различным целям в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T17:05:00+03:00
2025-08-28T17:05:00+03:00
2025-08-28T17:39:00+03:00
ДОХА, 28 авг - РИА Новости. Израильские истребители наносят удары по различным целям в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости местный источник. "Израильские авиаудары направлены на различные районы города Сана на западе Йемена", - отметил источник. Сана находится под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), его военные силы в поддержку палестинцев в секторе Газа направляют ракеты по Израилю. В среду военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
