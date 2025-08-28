Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес удары по столице Йемена
17:05 28.08.2025 (обновлено: 17:39 28.08.2025)
Израиль нанес удары по столице Йемена
Израиль нанес удары по столице Йемена
в мире
сана
израиль
йемен
ансар алла
ДОХА, 28 авг - РИА Новости. Израильские истребители наносят удары по различным целям в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости местный источник. "Израильские авиаудары направлены на различные районы города Сана на западе Йемена", - отметил источник. Сана находится под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), его военные силы в поддержку палестинцев в секторе Газа направляют ракеты по Израилю. В среду военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
в мире, сана, израиль, йемен, ансар алла
В мире, Сана, Израиль, Йемен, Ансар Алла
Израиль нанес удары по столице Йемена

Израильские истребители нанесли удары по столице Йемена

ДОХА, 28 авг - РИА Новости. Израильские истребители наносят удары по различным целям в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости местный источник.
"Израильские авиаудары направлены на различные районы города Сана на западе Йемена", - отметил источник.
Сана находится под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), его военные силы в поддержку палестинцев в секторе Газа направляют ракеты по Израилю. В среду военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
