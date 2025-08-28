https://ria.ru/20250828/yemen-2038143240.html

Израиль нанес удары по столице Йемена

Израиль нанес удары по столице Йемена - РИА Новости, 28.08.2025

Израиль нанес удары по столице Йемена

Израильские истребители наносят удары по различным целям в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 28.08.2025

ДОХА, 28 авг - РИА Новости. Израильские истребители наносят удары по различным целям в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости местный источник. "Израильские авиаудары направлены на различные районы города Сана на западе Йемена", - отметил источник. Сана находится под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), его военные силы в поддержку палестинцев в секторе Газа направляют ракеты по Израилю. В среду военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

