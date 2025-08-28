https://ria.ru/20250828/yandeks-2038113115.html
Яндекс оштрафовали за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе"
Яндекс оштрафовали за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе"
28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей платформу "Яндекс" за непредоставление ФСБ круглосуточного удаленного доступа к системе умного дома с Алисой, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, ФСБ направляла в Роскомнадзор материалы проверки о непредоставлении круглосуточного удалённого доступа к информационной системе, эксплуатируемой ООО "Яндекс" (сервис: yandex.ru/alice/smart-home), следует из документов. "ООО "Яндекс" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей", - сказано в документах. Таким образом, "Яндекс" признали виновным в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства. Уточняется, что управлением Роскомнадзора в адрес "Яндекса" направлялся запрос информации об исполнении предписания, однако ответа на него не поступило.
Яндекс оштрафовали за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе"
