Рейтинг@Mail.ru
Яндекс оштрафовали за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе" - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 28.08.2025 (обновлено: 15:25 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/yandeks-2038113115.html
Яндекс оштрафовали за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе"
Яндекс оштрафовали за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе" - РИА Новости, 28.08.2025
Яндекс оштрафовали за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе"
Мировой судья в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей платформу "Яндекс" за непредоставление ФСБ круглосуточного удаленного доступа к системе умного дома с... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T15:24:00+03:00
2025-08-28T15:25:00+03:00
россия
яндекс
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150663/09/1506630915_0:153:3001:1841_1920x0_80_0_0_81027453b584802cf099a9df0f3f25c9.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей платформу "Яндекс" за непредоставление ФСБ круглосуточного удаленного доступа к системе умного дома с Алисой, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, ФСБ направляла в Роскомнадзор материалы проверки о непредоставлении круглосуточного удалённого доступа к информационной системе, эксплуатируемой ООО "Яндекс" (сервис: yandex.ru/alice/smart-home), следует из документов. "ООО "Яндекс" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей", - сказано в документах. Таким образом, "Яндекс" признали виновным в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства. Уточняется, что управлением Роскомнадзора в адрес "Яндекса" направлялся запрос информации об исполнении предписания, однако ответа на него не поступило.
https://ria.ru/20250826/sud-2037694078.html
https://ria.ru/20250827/twitch-2037890322.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150663/09/1506630915_171:0:2828:1993_1920x0_80_0_0_2a3f1b678026ad1c389003cf5075b281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, яндекс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии
Россия, Яндекс, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии
Яндекс оштрафовали за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе"

Суд оштрафовал Яндекс на 10 тыс рублей за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе"

© РИА НовостиВиртуальная голосовая помощница Алиса компании Яндекс
Виртуальная голосовая помощница Алиса компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости
Виртуальная голосовая помощница Алиса компании Яндекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей платформу "Яндекс" за непредоставление ФСБ круглосуточного удаленного доступа к системе умного дома с Алисой, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, ФСБ направляла в Роскомнадзор материалы проверки о непредоставлении круглосуточного удалённого доступа к информационной системе, эксплуатируемой ООО "Яндекс" (сервис: yandex.ru/alice/smart-home), следует из документов.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Суд оштрафовал Google на семь миллионов рублей
26 августа, 16:14
"ООО "Яндекс" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей", - сказано в документах.
Таким образом, "Яндекс" признали виновным в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства.
Уточняется, что управлением Роскомнадзора в адрес "Яндекса" направлялся запрос информации об исполнении предписания, однако ответа на него не поступило.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Суд оштрафовал Twitch на 61 миллион рублей
27 августа, 15:16
 
РоссияЯндексФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала