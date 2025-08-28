https://ria.ru/20250828/yandeks-2038113115.html

Яндекс оштрафовали за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе"

Яндекс оштрафовали за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе" - РИА Новости, 28.08.2025

Яндекс оштрафовали за непредоставление ФСБ доступа к "Алисе"

Мировой судья в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей платформу "Яндекс" за непредоставление ФСБ круглосуточного удаленного доступа к системе умного дома с... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T15:24:00+03:00

2025-08-28T15:24:00+03:00

2025-08-28T15:25:00+03:00

россия

яндекс

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150663/09/1506630915_0:153:3001:1841_1920x0_80_0_0_81027453b584802cf099a9df0f3f25c9.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей платформу "Яндекс" за непредоставление ФСБ круглосуточного удаленного доступа к системе умного дома с Алисой, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, ФСБ направляла в Роскомнадзор материалы проверки о непредоставлении круглосуточного удалённого доступа к информационной системе, эксплуатируемой ООО "Яндекс" (сервис: yandex.ru/alice/smart-home), следует из документов. "ООО "Яндекс" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей", - сказано в документах. Таким образом, "Яндекс" признали виновным в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства. Уточняется, что управлением Роскомнадзора в адрес "Яндекса" направлялся запрос информации об исполнении предписания, однако ответа на него не поступило.

https://ria.ru/20250826/sud-2037694078.html

https://ria.ru/20250827/twitch-2037890322.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, яндекс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии