Партнеры "Яндекс Еды" смогут предлагать идеи на платформе краудсорсинга

Партнеры "Яндекс Еды" смогут предлагать идеи на платформе краудсорсинга - РИА Новости, 28.08.2025

Партнеры "Яндекс Еды" смогут предлагать идеи на платформе краудсорсинга

28.08.2025

Рестораны-партнеры "Яндекс Еды" смогут предлагать новые функции в приложении для управления заказами, сообщает пресс-служба сервиса.

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Рестораны-партнеры "Яндекс Еды" смогут предлагать новые функции в приложении для управления заказами, сообщает пресс-служба сервиса.Отправить свое предложение в новом разделе "Предложить идею" сможет любой ресторан вне зависимости от региона, размера бизнеса и продолжительности сотрудничества с сервисом. Одобренные заявки появятся на общей доске с идеями, где остальные партнеры смогут с ними ознакомиться и отдать голос за наиболее интересные из них. За один проект можно отдать только один голос один раз.На общей доске идеи сортируются по приоритету — он зависит от количества голосов и сложности реализации: высокий, средний, низкий. Чем актуальнее задача для других партнеров, тем больше вероятность, что она пойдет в разработку. Приоритет и место в рейтинге меняется по мере того, как предложение набирает голоса. Команда сервиса будет регулярно отбирать востребованные идеи — впервые это состоится в декабре. Рассмотренные предложения получат статус "Завершено" и будут доступны в соответствующем разделе.Ранее рестораны предложили внедрить функцию для быстрого обновления меню в сервисе для крупных сетей ресторанов — сейчас она уже в работе и будет доступна партнерам в сентябре.

