СМИ рассказали, что произошло в США после визита Путина

СМИ рассказали, что произошло в США после визита Путина

Ведущего эксперта ЦРУ по России лишили допуска к секретным данным после визита Владимира Путина на Аляску, пишет The Washington Post.

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ведущего эксперта ЦРУ по России лишили допуска к секретным данным после визита Владимира Путина на Аляску, пишет The Washington Post."Четыре дня спустя сотрудница ЦРУ работала в штаб-квартире агентства в Лэнгли, когда ее внезапно вызвали в отдел службы безопасности. Там ей сообщили, что ее лишили допуска к секретным материалам. За считаные минуты ее 29-летняя карьера в агентстве фактически завершилась", — говорится в публикации.Журналисты указали, что сотрудница американской спецслужбы занималась подготовкой к саммиту глав государств.Подчеркивается, что она должна была занять престижный пост в Европе, назначение на который ей одобрил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.На Аляске 15 августа прошел российско-американский саммит. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.

