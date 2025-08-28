https://ria.ru/20250828/vzryvy-2037994245.html
В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы
В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 28.08.2025
В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы
Очередная серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T04:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874987609_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a5589ee44fda12eb2b684feb1b3273fa.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Очередная серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Киев - снова взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
россия
киев
