В Хмельницкой области прогремела новая серия взрывов
В Хмельницкой области прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 28.08.2025
В Хмельницкой области прогремела новая серия взрывов
Новая серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новая серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Воздушная тревога звучит на всей территории Украины. "На Хмельнитчине слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
