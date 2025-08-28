https://ria.ru/20250828/vzryvy-2037990691.html

В двух областях Украины прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Тернопольской и Хмельницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Тернопольской и Хмельницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. Воздушная тревога в Тернопольской области была объявлена в 1.49 четверга, а в ряде районов Хмельницкой области в 1.16 четверга. "Тернопольская область - взрывы... Хмельницкая область - взрывы", - говорится в сообщениях телеканала, опубликованных в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

