В Киеве прогремели громкие взрывы
В Киеве прогремели громкие взрывы - РИА Новости, 28.08.2025
В Киеве прогремели громкие взрывы
Громкие взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ". РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T03:20:00+03:00
2025-08-28T03:20:00+03:00
2025-08-28T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Громкие взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ"."В Киеве снова звучат громкие взрывы", — передает агентство со ссылкой на своего корреспондента. Взрывы уже были слышны в украинской столице минувшим вечером. Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
киев
россия
украина
В Киеве прогремели громкие взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели громкие взрывы