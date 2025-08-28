https://ria.ru/20250828/vzryvy-2037990218.html

В Киеве прогремели громкие взрывы

Громкие взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ". РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Громкие взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ"."В Киеве снова звучат громкие взрывы", — передает агентство со ссылкой на своего корреспондента. Взрывы уже были слышны в украинской столице минувшим вечером. Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

