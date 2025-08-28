Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского

https://ria.ru/20250828/vyshinskiy-2038067198.html

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил мужество и стойкость журналиста, исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского и его вклад в отстаивание исторической правды и справедливости, прав и свобод миллионов людей. Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в траурном зале Троекуровского кладбища. Зампредседателя Совбеза Медведев направил телеграмму с соболезнованиями. "Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Кирилла Валерьевича Вышинского, талантливого журналиста, медиаменеджера, правозащитника публициста. Кирилл Валерьевич всегда оставался верным своим профессиональному и гражданскому долгу, был человеком твердых убеждений, настоящим патриотом Отечества. В самых тяжелых обстоятельствах наперекор любым угрозам проявлял мужество и стойкость, боролся за торжество исторической правды и справедливости, отстаивал права и свободы миллионов людей", - говорится в телеграмме Медведева. Зампред Совбеза отметил, что жизненный путь Вышинского – пример беззаветного служения родине и преданности высшим и священным идеалам. Также Медведев подчеркнул, что для своих коллег Вышинский останется образцом истинного профессионала, и назвал его уход огромной невосполнимой потерей. "Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил Медведев. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева"

