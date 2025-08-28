Рейтинг@Mail.ru
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского - РИА Новости, 28.08.2025
12:32 28.08.2025 (обновлено: 12:34 28.08.2025)
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского - РИА Новости, 28.08.2025
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил мужество и стойкость журналиста, исполнительного директора международной медиагруппы... РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил мужество и стойкость журналиста, исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского и его вклад в отстаивание исторической правды и справедливости, прав и свобод миллионов людей. Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в траурном зале Троекуровского кладбища. Зампредседателя Совбеза Медведев направил телеграмму с соболезнованиями. "Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Кирилла Валерьевича Вышинского, талантливого журналиста, медиаменеджера, правозащитника публициста. Кирилл Валерьевич всегда оставался верным своим профессиональному и гражданскому долгу, был человеком твердых убеждений, настоящим патриотом Отечества. В самых тяжелых обстоятельствах наперекор любым угрозам проявлял мужество и стойкость, боролся за торжество исторической правды и справедливости, отстаивал права и свободы миллионов людей", - говорится в телеграмме Медведева. Зампред Совбеза отметил, что жизненный путь Вышинского – пример беззаветного служения родине и преданности высшим и священным идеалам. Также Медведев подчеркнул, что для своих коллег Вышинский останется образцом истинного профессионала, и назвал его уход огромной невосполнимой потерей. "Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил Медведев. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева"
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского

Медведев: Вышинский боролся за торжество исторической правды

© РИА Новости / Максим Блинов
Прощание с исполнительным директором медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским
Прощание с исполнительным директором медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прощание с исполнительным директором медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил мужество и стойкость журналиста, исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского и его вклад в отстаивание исторической правды и справедливости, прав и свобод миллионов людей.
Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в траурном зале Троекуровского кладбища. Зампредседателя Совбеза Медведев направил телеграмму с соболезнованиями.
Прощание с исполнительным директором международной медиагруппы Россия сегодня Кириллом Вышинским в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Захарова назвала Вышинского жертвой киевского режима
Вчера, 12:15
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Кирилла Валерьевича Вышинского, талантливого журналиста, медиаменеджера, правозащитника публициста. Кирилл Валерьевич всегда оставался верным своим профессиональному и гражданскому долгу, был человеком твердых убеждений, настоящим патриотом Отечества. В самых тяжелых обстоятельствах наперекор любым угрозам проявлял мужество и стойкость, боролся за торжество исторической правды и справедливости, отстаивал права и свободы миллионов людей", - говорится в телеграмме Медведева.
Зампред Совбеза отметил, что жизненный путь Вышинского – пример беззаветного служения родине и преданности высшим и священным идеалам.
Также Медведев подчеркнул, что для своих коллег Вышинский останется образцом истинного профессионала, и назвал его уход огромной невосполнимой потерей.
"Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил Медведев.
В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева"
Церемония прощания с Кириллом Вышинским - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Москве простились с Кириллом Вышинским
Вчера, 12:09
 
Дмитрий Медведев, Москва, Россия, Кирилл Вышинский, Служба безопасности Украины, ВГТРК, Украина
 
 
