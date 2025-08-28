https://ria.ru/20250828/vyshinskiy-2038047314.html

Путин назвал Кирилла Вышинского подлинным патриотом

Путин назвал Кирилла Вышинского подлинным патриотом

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ушедшего на 59-м году жизни исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" и члена СПЧ Кирилла Вышинского подлинным патриотом России и Украины. Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским прошла в четверг в Москве.Глава государства направил соболезнования коллективу "России сегодня". В телеграмме президент отметил работу Вышинского в Киеве в должности руководителя представительства международного информационного агентства "Россия сегодня" на Украине. "Неонацистский режим обрушил на него жестокие репрессии, но Кирилл не сломался, не изменил своим убеждениям и принципам. Подлинный патриот России и Украины, Кирилл Вышинский искренне верил, что мы преодолеем все испытания, перевернём нынешнюю трагическую страницу истории, возродим и укрепим добрые традиции дружбы и братства, которые веками связывали наши народы", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля. "Добрая память о Кирилле Валерьевиче Вышинском навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека", - добавил глава государства В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".

