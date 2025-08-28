Рейтинг@Mail.ru
Семьи погибших и пострадавших при атаке БПЛА в Сочи получили выплаты - РИА Новости, 28.08.2025
16:09 28.08.2025
Семьи погибших и пострадавших при атаке БПЛА в Сочи получили выплаты
сочи
краснодарский край
СОЧИ, 28 авг - РИА Новости. Двум семьям погибших при атаке БПЛА на Сочи в июле выплатили по 500 тысяч рублей, все пострадавшие также получили выплаты, сообщил глава города Андрей Прошунин во время прямой линии. Прошунин проводит первую прямую линию на посту мэра Сочи, вместе с ним на вопросы жителей и гостей курорта отвечают его заместители, а также главы внутригородских районов муниципалитета. "Мы сделали максимально в плане помощи семьям и выплаты сделали. Четырнадцать семей получили соответствующие выплаты. Семьи двух погибших женщин получили соответствующие выплаты - 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В ночь на 24 июля Сочи подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА на Сочи пострадали 13 человек, еще два человека погибли.
сочи
краснодарский край
сочи, краснодарский край, вениамин кондратьев
Сочи, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Вид с Международного аэропорта Сочи на улицу Костромскую поселка Молдовка. Архивное фото
СОЧИ, 28 авг - РИА Новости. Двум семьям погибших при атаке БПЛА на Сочи в июле выплатили по 500 тысяч рублей, все пострадавшие также получили выплаты, сообщил глава города Андрей Прошунин во время прямой линии.
Прошунин проводит первую прямую линию на посту мэра Сочи, вместе с ним на вопросы жителей и гостей курорта отвечают его заместители, а также главы внутригородских районов муниципалитета.
"Мы сделали максимально в плане помощи семьям и выплаты сделали. Четырнадцать семей получили соответствующие выплаты. Семьи двух погибших женщин получили соответствующие выплаты - 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В ночь на 24 июля Сочи подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА на Сочи пострадали 13 человек, еще два человека погибли.
Сочи, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
 
 
