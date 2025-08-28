https://ria.ru/20250828/vyplaty-2038124708.html
Семьи погибших и пострадавших при атаке БПЛА в Сочи получили выплаты
СОЧИ, 28 авг - РИА Новости. Двум семьям погибших при атаке БПЛА на Сочи в июле выплатили по 500 тысяч рублей, все пострадавшие также получили выплаты, сообщил глава города Андрей Прошунин во время прямой линии. Прошунин проводит первую прямую линию на посту мэра Сочи, вместе с ним на вопросы жителей и гостей курорта отвечают его заместители, а также главы внутригородских районов муниципалитета. "Мы сделали максимально в плане помощи семьям и выплаты сделали. Четырнадцать семей получили соответствующие выплаты. Семьи двух погибших женщин получили соответствующие выплаты - 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В ночь на 24 июля Сочи подвергся массированной атаке беспилотников, на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА на Сочи пострадали 13 человек, еще два человека погибли.
