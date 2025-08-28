https://ria.ru/20250828/vybory-2038121510.html

Избирком БиГ назначил дату выборов президента Республики Сербской

Избирком БиГ назначил дату выборов президента Республики Сербской - РИА Новости, 28.08.2025

Избирком БиГ назначил дату выборов президента Республики Сербской

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября, сообщил в четверг... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T15:58:00+03:00

2025-08-28T15:58:00+03:00

2025-08-28T16:12:00+03:00

республика сербская

босния и герцеговина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820946188_0:494:2760:2047_1920x0_80_0_0_f3ed5e24ab859de8467f2178ac287b5b.jpg

БЕЛГРАД, 28 авг – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября, сообщил в четверг избирком в Сараево.Депутаты Народной Скупщины (парламента) РС БиГ 22 августа в пятницу большинством голосов утвердили, что Народная Скупщина отвергает возможность проведения досрочных выборов президента Республики Сербской и требует от политических сил РС, партий и деятелей не участвовать в подобных выборах."Оповещаем общественность БиГ, что ЦИК на сегодняшнем заседании принял решение о назначении даты и проведении досрочных выборов на пост президента Республики Сербской из рядов сербского народа. Выборы состоятся в воскресенье 23 ноября этого года", - говорится в сообщении на сайте избиркома.Уточняется, что на организацию и проведение выборов будет выделено 6,46 миллиона конвертируемых марок (около 3,2 миллиона евро).Президент РС БиГ Милорад Додик ранее призвал депутатов парламента объединиться для защиты прав и полномочий Республики Сербской согласно Дейтонскому мирному соглашению 1995 года и конституции и принять закон о полномочиях республиканского избиркома по проведению выборов президента.Парламентарии проголосовали за проведение 25 октября референдума в поддержку Додика.Вопрос будущего референдума гласит: "Принимаете ли решения неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?".Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Решение суда БиГ осудили спикер парламента Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта.Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ).ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.

https://ria.ru/20250804/vengriya-2033362265.html

https://ria.ru/20250828/rossija-2037991237.html

https://ria.ru/20250810/dodik-2034411250.html

https://ria.ru/20250823/dodik-2037212018.html

республика сербская

босния и герцеговина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика сербская, босния и герцеговина, в мире