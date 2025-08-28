https://ria.ru/20250828/vsu-2038204172.html
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Брянской области
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Брянской области - РИА Новости, 28.08.2025
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Брянской области
Двое мужчин в двух населенных пунктах Брянской области ранены после атак FPV-дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T21:53:00+03:00
2025-08-28T21:53:00+03:00
2025-08-28T21:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Двое мужчин в двух населенных пунктах Брянской области ранены после атак FPV-дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Киевский режим с помощью FPV-дронов атаковал сельхозтехнику в селе Алешковичи Суземского района. В результате преступных действий укронацистов, к сожалению, ранен водитель КАМАЗа... Удар украинских дронов нанесен по селу Воронок Стародубского муниципального округа. В результате варварских действий ВСУ, к сожалению, легкие ранения получил мирный житель", - написал Богомаз. Глава региона отметил, что обоих мужчин госпитализировали, после чего им была оказана вся необходимая помощь. "Работают оперативные и экстренные службы", - заключил Богомаз.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Брянской области
При атаках беспилотников ВСУ на Брянскую область пострадали двое мужчин