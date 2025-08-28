Рейтинг@Mail.ru
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Брянской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 28.08.2025 (обновлено: 21:54 28.08.2025)
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Брянской области
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Брянской области - РИА Новости, 28.08.2025
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Брянской области
Двое мужчин в двух населенных пунктах Брянской области ранены после атак FPV-дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Двое мужчин в двух населенных пунктах Брянской области ранены после атак FPV-дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Киевский режим с помощью FPV-дронов атаковал сельхозтехнику в селе Алешковичи Суземского района. В результате преступных действий укронацистов, к сожалению, ранен водитель КАМАЗа... Удар украинских дронов нанесен по селу Воронок Стародубского муниципального округа. В результате варварских действий ВСУ, к сожалению, легкие ранения получил мирный житель", - написал Богомаз. Глава региона отметил, что обоих мужчин госпитализировали, после чего им была оказана вся необходимая помощь. "Работают оперативные и экстренные службы", - заключил Богомаз.
При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Брянской области

При атаках беспилотников ВСУ на Брянскую область пострадали двое мужчин

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Двое мужчин в двух населенных пунктах Брянской области ранены после атак FPV-дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Киевский режим с помощью FPV-дронов атаковал сельхозтехнику в селе Алешковичи Суземского района. В результате преступных действий укронацистов, к сожалению, ранен водитель КАМАЗа... Удар украинских дронов нанесен по селу Воронок Стародубского муниципального округа. В результате варварских действий ВСУ, к сожалению, легкие ранения получил мирный житель", - написал Богомаз.
Глава региона отметил, что обоих мужчин госпитализировали, после чего им была оказана вся необходимая помощь.
"Работают оперативные и экстренные службы", - заключил Богомаз.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
