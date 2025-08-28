https://ria.ru/20250828/vsu-2038204172.html

При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Брянской области

При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Брянской области

При атаках дронов ВСУ пострадали два жителя Брянской области

Двое мужчин в двух населенных пунктах Брянской области ранены после атак FPV-дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Двое мужчин в двух населенных пунктах Брянской области ранены после атак FPV-дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Киевский режим с помощью FPV-дронов атаковал сельхозтехнику в селе Алешковичи Суземского района. В результате преступных действий укронацистов, к сожалению, ранен водитель КАМАЗа... Удар украинских дронов нанесен по селу Воронок Стародубского муниципального округа. В результате варварских действий ВСУ, к сожалению, легкие ранения получил мирный житель", - написал Богомаз. Глава региона отметил, что обоих мужчин госпитализировали, после чего им была оказана вся необходимая помощь. "Работают оперативные и экстренные службы", - заключил Богомаз.

