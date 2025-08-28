Рейтинг@Mail.ru
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ
20:15 28.08.2025
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ
БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Украинские военные в четверг обстреляли и атаковали дронами 14 населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Шебекинском округе в городе Шебекино дрон атаковал припаркованный автомобиль - у транспортного средства повреждены остекление, кузов и кабина. Село Новая Таволжанка подверглось артобстрелу, в результате чего различные повреждения зафиксированы в 5 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли, заборы и надворные постройки. Кроме того, в селе от удара дрона повреждён легковой автомобиль. В селе Муром вследствие атак двух беспилотников огнём повреждён частный дом", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Никольское Белгородского района коммерческий объект атакован беспилотником, в селе Ясные Зори от атаки беспилотника повреждены два социальных объекта, в селе Таврово в результате падения обломков от сбитого БПЛА выбито стекло легкового автомобиля, кроме того, сельхозпредприятие в селе Красный Октябрь атаковано дроном. В городе Новый Оскол в результате детонации беспилотника повреждено одно из помещений коммерческого предприятия, уточнил глава области. "В Валуйском округе в селе Соболевка дрон нанёс удар по частному дому... В селе Казинка FPV-дрон ударил по коммерческому объекту… В Борисовском районе село Берёзовка атаковано тремя беспилотниками... В селе Грузское от детонации дрона посечён забор частного домовладения. В посёлке Борисовка в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи. В селе Беленькое от ударов двух беспилотников огнём повреждена кровля ангара, а также сгорели 5 грузовых автомобилей и один легковой", - подчеркнул Гладков.
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ

ВСУ обстреляли и атаковали дронами пять районов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Украинские военные в четверг обстреляли и атаковали дронами 14 населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Шебекинском округе в городе Шебекино дрон атаковал припаркованный автомобиль - у транспортного средства повреждены остекление, кузов и кабина. Село Новая Таволжанка подверглось артобстрелу, в результате чего различные повреждения зафиксированы в 5 частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли, заборы и надворные постройки. Кроме того, в селе от удара дрона повреждён легковой автомобиль. В селе Муром вследствие атак двух беспилотников огнём повреждён частный дом", - написал Гладков.
В Белгородской области погиб командир отделения самообороны
Вчера, 11:11
Вчера, 11:11
Губернатор добавил, что в селе Никольское Белгородского района коммерческий объект атакован беспилотником, в селе Ясные Зори от атаки беспилотника повреждены два социальных объекта, в селе Таврово в результате падения обломков от сбитого БПЛА выбито стекло легкового автомобиля, кроме того, сельхозпредприятие в селе Красный Октябрь атаковано дроном. В городе Новый Оскол в результате детонации беспилотника повреждено одно из помещений коммерческого предприятия, уточнил глава области.
"В Валуйском округе в селе Соболевка дрон нанёс удар по частному дому... В селе Казинка FPV-дрон ударил по коммерческому объекту… В Борисовском районе село Берёзовка атаковано тремя беспилотниками... В селе Грузское от детонации дрона посечён забор частного домовладения. В посёлке Борисовка в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи. В селе Беленькое от ударов двух беспилотников огнём повреждена кровля ангара, а также сгорели 5 грузовых автомобилей и один легковой", - подчеркнул Гладков.
