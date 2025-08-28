https://ria.ru/20250828/vsu-2038181625.html
При детонации дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
При детонации дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 28.08.2025
При детонации дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму в Шебекино Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28
2025-08-28T19:49:00+03:00
2025-08-28T19:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вооруженные силы украины
россия
вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму в Шебекино Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино в результате детонации дрона (ВСУ - ред.) ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
белгородская область
шебекино
россия
При детонации дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
При детонации украинского БПЛА пострадал житель Шебекино в Белгородской области