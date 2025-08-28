Рейтинг@Mail.ru
При детонации дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 28.08.2025 (обновлено: 19:56 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/vsu-2038181625.html
При детонации дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
При детонации дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 28.08.2025
При детонации дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму в Шебекино Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T19:49:00+03:00
2025-08-28T19:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вооруженные силы украины
россия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму в Шебекино Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино в результате детонации дрона (ВСУ - ред.) ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков
При детонации дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области

При детонации украинского БПЛА пострадал житель Шебекино в Белгородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму в Шебекино Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Шебекино в результате детонации дрона (ВСУ - ред.) ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставила в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВооруженные силы УкраиныРоссияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала