В ВСУ предложили готовить детей к боевым действиям с пятого класса

В ВСУ предложили готовить детей к боевым действиям с пятого класса - РИА Новости, 28.08.2025

В ВСУ предложили готовить детей к боевым действиям с пятого класса

Командир украинского 429-й отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" заявил, что украинских детей нужно готовить к боевым действиям со школы. РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Командир украинского 429-й отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" заявил, что украинских детей нужно готовить к боевым действиям со школы. В марте Федоренко предлагал ввести обязательную военную подготовку в школах с седьмого класса. "Я бы делал следующим образом: подготовка начинается со школы, с детского сада она начинается интеллектуально, а фактически начинается на уровне пятого класса. Это обучение как действовать, как взаимодействовать, тактическая медицина", - заявил Федоренко в интервью журналистке Анне Максимчук, опубликованном на ее YouTube-канале. Далее, считает Федоренко, в вузах и техникумах со студентами должны заниматься представители украинских спецслужб, склоняя наиболее успешных в военной подготовке к службе в ВСУ, национальной гвардии Украины или в спецслужбах. От такого предложения должно быть "сложно отказаться", заявил военный. В дальнейшем граждане должны время от времени проходить поддерживающие курсы. Ранее бывший депутат Верховной рады, замначальника украинского центра рекрутинга сил теробороны Игорь Швайка призвал ввести военную подготовку в детских садах. В начале августа и.о. начальника отдела политики национального сопротивления украинского минобороны Игорь Хорт заявил, что детей на Украине будут готовить к "национальному сопротивлению" с 14 лет, в высших учебных заведениях отменят базовую общую военную подготовку. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.

