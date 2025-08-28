https://ria.ru/20250828/vsu-2038129680.html

ВСУ ударили по железорудному комбинату в Запорожской области

ВСУ ударили по железорудному комбинату в Запорожской области - РИА Новости, 28.08.2025

ВСУ ударили по железорудному комбинату в Запорожской области

Украинские войска нанесли удар по Днепрорудненскому железорудному комбинату в Запорожской области, сообщило Министерство здравоохранения региона в... РИА Новости, 28.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Днепрорудненскому железорудному комбинату в Запорожской области, сообщило Министерство здравоохранения региона в Telegram-канале."Семь человек пострадали в результате обстрела Днепрорудненского железорудного комбината со стороны ВСУ", — говорится в заявлении. Пострадали местные жители. Их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

