ВСУ ударили по железорудному комбинату в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 28.08.2025 (обновлено: 17:13 28.08.2025)
ВСУ ударили по железорудному комбинату в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Днепрорудненскому железорудному комбинату в Запорожской области, сообщило Министерство здравоохранения региона в Telegram-канале."Семь человек пострадали в результате обстрела Днепрорудненского железорудного комбината со стороны ВСУ", — говорится в заявлении. Пострадали местные жители. Их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Днепрорудненскому железорудному комбинату в Запорожской области, сообщило Министерство здравоохранения региона в Telegram-канале.
"Семь человек пострадали в результате обстрела Днепрорудненского железорудного комбината со стороны ВСУ", — говорится в заявлении.
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб человек
27 августа, 17:47
Пострадали местные жители. Их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
