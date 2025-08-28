В России внесли в список террористов четверых боевиков ВСУ

https://ria.ru/20250828/vsu-2038129235.html

Четверо боевиков ВСУ, взятых в плен в Курской области, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмонитринга. РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Четверо боевиков ВСУ, взятых в плен в Курской области, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмонитринга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Мельник Александр Васильевич, 26.07.1972 года рождения, село Сушковка Уманского района Черкасской области Украины... Покатилов Алексей Леонидович, 12.06.1969 года рождения, город Одесса, Украина" - говорится в перечне. Также в перечень вошли Маслинков Александр Сергеевич, 25.05.1991 года рождения, и Никитченко Богдан Александрович, 23.05.1991 года рождения. В декабре 2024 года пленный солдат ВСУ Никитченко рассказал на видео Минобороны РФ, что украинские боевики под видом российских военных расстреливали в Курской области мирных жителей. По его словам, у боевиков ВСУ был приказ "стрелять и глушить" мирное население и солдат России. Также Никитченко пожаловался, что отношение к ним со стороны командования ВСУ было "как к мясу". В начале марта Генпрокуратура РФ сообщала, что суд приговорил Мельника и Покатилова к 16 годам лишения свободы за терроризм. По данным следствия, они незаконно вторглись в Курскую область, блокировали поселок Веселое и оборудовали наблюдательно-огневые позиции. Кроме того, они минировали дороги и окружающую местность, а также расстреливали российских военных и мирных граждан. Кроме того, в конце мая Маслинков был приговорен судом к 16 годам тюрьмы за совершение теракта. Он, вооруженный автоматом и гранатометом, вторгся в Курскую область, оборудовал в селе Ольговка наблюдательно-огневые позиции, с которых открывал огонь по российским военным и мирному населению, сообщал СК. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

