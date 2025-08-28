Рейтинг@Mail.ru
В России внесли в список террористов четверых боевиков ВСУ - РИА Новости, 28.08.2025
16:24 28.08.2025
В России внесли в список террористов четверых боевиков ВСУ
Четверо боевиков ВСУ, взятых в плен в Курской области, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмонитринга. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T16:24:00+03:00
2025-08-28T16:24:00+03:00
курская область
россия
черкасская область
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Четверо боевиков ВСУ, взятых в плен в Курской области, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмонитринга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Мельник Александр Васильевич, 26.07.1972 года рождения, село Сушковка Уманского района Черкасской области Украины... Покатилов Алексей Леонидович, 12.06.1969 года рождения, город Одесса, Украина" - говорится в перечне. Также в перечень вошли Маслинков Александр Сергеевич, 25.05.1991 года рождения, и Никитченко Богдан Александрович, 23.05.1991 года рождения. В декабре 2024 года пленный солдат ВСУ Никитченко рассказал на видео Минобороны РФ, что украинские боевики под видом российских военных расстреливали в Курской области мирных жителей. По его словам, у боевиков ВСУ был приказ "стрелять и глушить" мирное население и солдат России. Также Никитченко пожаловался, что отношение к ним со стороны командования ВСУ было "как к мясу". В начале марта Генпрокуратура РФ сообщала, что суд приговорил Мельника и Покатилова к 16 годам лишения свободы за терроризм. По данным следствия, они незаконно вторглись в Курскую область, блокировали поселок Веселое и оборудовали наблюдательно-огневые позиции. Кроме того, они минировали дороги и окружающую местность, а также расстреливали российских военных и мирных граждан. Кроме того, в конце мая Маслинков был приговорен судом к 16 годам тюрьмы за совершение теракта. Он, вооруженный автоматом и гранатометом, вторгся в Курскую область, оборудовал в селе Ольговка наблюдательно-огневые позиции, с которых открывал огонь по российским военным и мирному населению, сообщал СК. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
курская область
россия
черкасская область
курская область, россия, черкасская область, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Курская область, Россия, Черкасская область, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Четверо боевиков ВСУ, взятых в плен в Курской области, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмонитринга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Мельник Александр Васильевич, 26.07.1972 года рождения, село Сушковка Уманского района Черкасской области Украины... Покатилов Алексей Леонидович, 12.06.1969 года рождения, город Одесса, Украина" - говорится в перечне.
Также в перечень вошли Маслинков Александр Сергеевич, 25.05.1991 года рождения, и Никитченко Богдан Александрович, 23.05.1991 года рождения.
В декабре 2024 года пленный солдат ВСУ Никитченко рассказал на видео Минобороны РФ, что украинские боевики под видом российских военных расстреливали в Курской области мирных жителей. По его словам, у боевиков ВСУ был приказ "стрелять и глушить" мирное население и солдат России. Также Никитченко пожаловался, что отношение к ним со стороны командования ВСУ было "как к мясу".
В начале марта Генпрокуратура РФ сообщала, что суд приговорил Мельника и Покатилова к 16 годам лишения свободы за терроризм. По данным следствия, они незаконно вторглись в Курскую область, блокировали поселок Веселое и оборудовали наблюдательно-огневые позиции. Кроме того, они минировали дороги и окружающую местность, а также расстреливали российских военных и мирных граждан.
Кроме того, в конце мая Маслинков был приговорен судом к 16 годам тюрьмы за совершение теракта. Он, вооруженный автоматом и гранатометом, вторгся в Курскую область, оборудовал в селе Ольговка наблюдательно-огневые позиции, с которых открывал огонь по российским военным и мирному населению, сообщал СК.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Курская областьРоссияЧеркасская областьВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
