Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/vsu-2038082247.html
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.08.2025
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в селе Чуровичи Брянской области в результате атаки дронов ВСУ на гражданский автомобиль, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:27:00+03:00
2025-08-28T13:27:00+03:00
происшествия
брянская область
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Мирный житель ранен в селе Чуровичи Брянской области в результате атаки дронов ВСУ на гражданский автомобиль, сообщил глава региона Александр Богомаз. "Киевский режим целенаправленно атаковал FPV-дронами гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. В результате действий киевского режима, к сожалению, легкое ранение получил мирный житель", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз уточнил, что мужчина доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, на месте работают оперативные и экстренные службы. Утром в четверг Богомаз сообщал, что водитель автомобиля для пассажирских перевозок получил ранение в селе Чуровичи Брянской области в результате атаки дронов ВСУ, пассажиров в транспорте не было, мужчине оказали медпомощь в больнице.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
климовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель

В Брянской области при атаке дронов на автомобиль пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Мирный житель ранен в селе Чуровичи Брянской области в результате атаки дронов ВСУ на гражданский автомобиль, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«
"Киевский режим целенаправленно атаковал FPV-дронами гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. В результате действий киевского режима, к сожалению, легкое ранение получил мирный житель", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что мужчина доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Утром в четверг Богомаз сообщал, что водитель автомобиля для пассажирских перевозок получил ранение в селе Чуровичи Брянской области в результате атаки дронов ВСУ, пассажиров в транспорте не было, мужчине оказали медпомощь в больнице.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБрянская областьКлимовский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала