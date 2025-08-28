https://ria.ru/20250828/vsu-2038082247.html
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.08.2025
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в селе Чуровичи Брянской области в результате атаки дронов ВСУ на гражданский автомобиль, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Мирный житель ранен в селе Чуровичи Брянской области в результате атаки дронов ВСУ на гражданский автомобиль, сообщил глава региона Александр Богомаз. "Киевский режим целенаправленно атаковал FPV-дронами гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. В результате действий киевского режима, к сожалению, легкое ранение получил мирный житель", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз уточнил, что мужчина доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, на месте работают оперативные и экстренные службы. Утром в четверг Богомаз сообщал, что водитель автомобиля для пассажирских перевозок получил ранение в селе Чуровичи Брянской области в результате атаки дронов ВСУ, пассажиров в транспорте не было, мужчине оказали медпомощь в больнице.
В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал мирный житель
