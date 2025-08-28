Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по авиабазе в Черниговской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:43 28.08.2025
ВС России нанесли удары по авиабазе в Черниговской области
ВС России нанесли удары по авиабазе в Черниговской области - РИА Новости, 28.08.2025
ВС России нанесли удары по авиабазе в Черниговской области
Удары нанесены по военной авиабазе в Черниговской области на севере Украины, по предварительным данным, поражены ангары с самолетами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2025
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
сергей лебедев
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Удары нанесены по военной авиабазе в Черниговской области на севере Украины, по предварительным данным, поражены ангары с самолетами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей. "Нежин и Прилуки — районы сосредоточения резервов для попыток наступления, а также объекты военной подготовки. Поражение складов вооружения и техники, полевых лагерей и командных пунктов. Удары по военной авиабазе, качество выясняем. По предварительным данным, уничтожено помещение с тренирующимися пилотами и есть попадания по ангарам с самолетами, в том числе импортными", - сказал Лебедев.
черниговская область
украина
черниговская область, украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина, Сергей Лебедев
ВС России нанесли удары по авиабазе в Черниговской области

ВС России нанесли удары по ангарам с самолетами в Черниговской области

ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Удары нанесены по военной авиабазе в Черниговской области на севере Украины, по предварительным данным, поражены ангары с самолетами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
"Нежин и Прилуки — районы сосредоточения резервов для попыток наступления, а также объекты военной подготовки. Поражение складов вооружения и техники, полевых лагерей и командных пунктов. Удары по военной авиабазе, качество выясняем. По предварительным данным, уничтожено помещение с тренирующимися пилотами и есть попадания по ангарам с самолетами, в том числе импортными", - сказал Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьУкраинаСергей Лебедев
 
 
