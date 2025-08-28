https://ria.ru/20250828/vsu-2038032087.html

ВС России нанесли удары по авиабазе в Черниговской области

Удары нанесены по военной авиабазе в Черниговской области на севере Украины, по предварительным данным, поражены ангары с самолетами, сообщил РИА Новости

ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Удары нанесены по военной авиабазе в Черниговской области на севере Украины, по предварительным данным, поражены ангары с самолетами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей. "Нежин и Прилуки — районы сосредоточения резервов для попыток наступления, а также объекты военной подготовки. Поражение складов вооружения и техники, полевых лагерей и командных пунктов. Удары по военной авиабазе, качество выясняем. По предварительным данным, уничтожено помещение с тренирующимися пилотами и есть попадания по ангарам с самолетами, в том числе импортными", - сказал Лебедев.

