https://ria.ru/20250828/vsu-2038000136.html

Родственники солдат ВСУ сообщают, что мобилизованных держат в ямах

Родственники солдат ВСУ сообщают, что мобилизованных держат в ямах - РИА Новости, 28.08.2025

Родственники солдат ВСУ сообщают, что мобилизованных держат в ямах

Родственники военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая воюет на харьковском направлении, заявляют, что мобилизованных неделями держат в... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T06:39:00+03:00

2025-08-28T06:39:00+03:00

2025-08-28T06:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5c9a09c7c8d7438991c7d708cc87dc4.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Родственники военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая воюет на харьковском направлении, заявляют, что мобилизованных неделями держат в ямах и избивают, в отношении командования бригады проводится проверка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В отношении командования 57-й отдельной мотопехотной бригады в настоящий момент проводится проверка из-за участившихся случаев издевательства над военнослужащими. По данным родственников, мобилизованных удерживают неделями в ямах и избивают", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250828/spetsoperatsiya-2038000023.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины