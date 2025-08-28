https://ria.ru/20250828/vsu-2038000136.html
Родственники солдат ВСУ сообщают, что мобилизованных держат в ямах
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Родственники военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая воюет на харьковском направлении, заявляют, что мобилизованных неделями держат в ямах и избивают, в отношении командования бригады проводится проверка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В отношении командования 57-й отдельной мотопехотной бригады в настоящий момент проводится проверка из-за участившихся случаев издевательства над военнослужащими. По данным родственников, мобилизованных удерживают неделями в ямах и избивают", - сказал собеседник агентства.
