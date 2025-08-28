https://ria.ru/20250828/vsu-2037996544.html

ВСУ печатают аналоги мин "Лепесток" на 3D-принтере, рассказал сапер

28.08.2025

ВСУ печатают аналоги мин "Лепесток" на 3D-принтере, рассказал сапер

Украинские военнослужащие печатают аналоги мин "Лепесток" на 3D-принтере из-за их дефицита и используют на харьковском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2025

БЕЛГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Украинские военнослужащие печатают аналоги мин "Лепесток" на 3D-принтере из-за их дефицита и используют на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Купол". "Скорее всего, они их заменяют по той причине, что они у них заканчиваются и у них нет поставок. Печатают новый самодельный аналог "Лепестка" (противопехотной мины "Лепесток") на 3D-принтере", — рассказал "Купол". По его словам, подобные мины трудно обнаружить без специальной подготовки, поскольку они хорошо замаскированы под местность. "Клеят на него куски коры от сосен, ткань, схожую с травой высушенной... Это может быть шайба напечатанная просто серого цвета и обклеенная разным материалом в зависимости от местности", — объяснил сапёр. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

