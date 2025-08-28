https://ria.ru/20250828/vsu-2037996544.html
ВСУ печатают аналоги мин "Лепесток" на 3D-принтере, рассказал сапер
ВСУ печатают аналоги мин "Лепесток" на 3D-принтере, рассказал сапер - РИА Новости, 28.08.2025
ВСУ печатают аналоги мин "Лепесток" на 3D-принтере, рассказал сапер
Украинские военнослужащие печатают аналоги мин "Лепесток" на 3D-принтере из-за их дефицита и используют на харьковском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T05:46:00+03:00
2025-08-28T05:46:00+03:00
2025-08-28T05:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978177213_0:147:828:613_1920x0_80_0_0_fe0446914e9652b85627d3e1f4441b69.jpg
БЕЛГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Украинские военнослужащие печатают аналоги мин "Лепесток" на 3D-принтере из-за их дефицита и используют на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Купол". "Скорее всего, они их заменяют по той причине, что они у них заканчиваются и у них нет поставок. Печатают новый самодельный аналог "Лепестка" (противопехотной мины "Лепесток") на 3D-принтере", — рассказал "Купол". По его словам, подобные мины трудно обнаружить без специальной подготовки, поскольку они хорошо замаскированы под местность. "Клеят на него куски коры от сосен, ткань, схожую с травой высушенной... Это может быть шайба напечатанная просто серого цвета и обклеенная разным материалом в зависимости от местности", — объяснил сапёр. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20250810/sapery-2034403002.html
https://ria.ru/20250808/dron-2034244727.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978177213_0:90:828:711_1920x0_80_0_0_1f7167dce520ed84df0bb0be44389bf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев
ВСУ печатают аналоги мин "Лепесток" на 3D-принтере, рассказал сапер
ВСУ печатают аналоги мин "Лепесток" на 3D-принтере
БЕЛГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Украинские военнослужащие печатают аналоги мин "Лепесток" на 3D-принтере из-за их дефицита и используют на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Купол".
"Скорее всего, они их заменяют по той причине, что они у них заканчиваются и у них нет поставок. Печатают новый самодельный аналог "Лепестка" (противопехотной мины "Лепесток") на 3D-принтере", — рассказал "Купол".
По его словам, подобные мины трудно обнаружить без специальной подготовки, поскольку они хорошо замаскированы под местность.
"Клеят на него куски коры от сосен, ткань, схожую с травой высушенной... Это может быть шайба напечатанная просто серого цвета и обклеенная разным материалом в зависимости от местности", — объяснил сапёр.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина
в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев
нарушает взятые на себя международные обязательства.