ВСУ перебросили 79-ю бригаду под Красноармейск, рассказал боец ВС России
ВСУ перебросили 79-ю бригаду под Красноармейск, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 28.08.2025
ВСУ перебросили 79-ю бригаду под Красноармейск, рассказал боец ВС России
Командование ВСУ перебросили 79-ю бригаду под командованием "Азова"* (признан террористическим и запрещен в России) под Красноармейск с Херсонского направления, РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T03:47:00+03:00
2025-08-28T03:47:00+03:00
2025-08-28T04:23:00+03:00
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Командование ВСУ перебросили 79-ю бригаду под командованием "Азова"* (признан террористическим и запрещен в России) под Красноармейск с Херсонского направления, заявил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии Южного военного округа Евгений. "Противник снимает, вот 79-ю бригаду он снял с Херсонского направления… 79-я бригада, возглавляемая азовцами*, продвинулась на несколько километров. И, соответственно, это была "большая победа" со стороны Украины… Однако после этого они попадают в огневое окружение", - сказал боец. Ранее он рассказал РИА Новости, что подобные контратаки со стороны ВСУ под командованием "Азова"* сравнимы с проводимой пиар-акцией с целью создать "большую победу". При этом они не рассказывают о потерях и последствиях проведения подобных операций для солдат, которых "Азов"* оставил на позициях вместо себя. Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.* Запрещенная в России террористическая организация
