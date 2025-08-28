Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили 79-ю бригаду под Красноармейск, рассказал боец ВС России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:47 28.08.2025 (обновлено: 04:23 28.08.2025)
ВСУ перебросили 79-ю бригаду под Красноармейск, рассказал боец ВС России
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Командование ВСУ перебросили 79-ю бригаду под командованием "Азова"* (признан террористическим и запрещен в России) под Красноармейск с Херсонского направления, заявил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии Южного военного округа Евгений. "Противник снимает, вот 79-ю бригаду он снял с Херсонского направления… 79-я бригада, возглавляемая азовцами*, продвинулась на несколько километров. И, соответственно, это была "большая победа" со стороны Украины… Однако после этого они попадают в огневое окружение", - сказал боец. Ранее он рассказал РИА Новости, что подобные контратаки со стороны ВСУ под командованием "Азова"* сравнимы с проводимой пиар-акцией с целью создать "большую победу". При этом они не рассказывают о потерях и последствиях проведения подобных операций для солдат, которых "Азов"* оставил на позициях вместо себя. Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.* Запрещенная в России террористическая организация
россия, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Командование ВСУ перебросили 79-ю бригаду под командованием "Азова"* (признан террористическим и запрещен в России) под Красноармейск с Херсонского направления, заявил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии Южного военного округа Евгений.
"Противник снимает, вот 79-ю бригаду он снял с Херсонского направления… 79-я бригада, возглавляемая азовцами*, продвинулась на несколько километров. И, соответственно, это была "большая победа" со стороны Украины… Однако после этого они попадают в огневое окружение", - сказал боец.
Ранее он рассказал РИА Новости, что подобные контратаки со стороны ВСУ под командованием "Азова"* сравнимы с проводимой пиар-акцией с целью создать "большую победу". При этом они не рассказывают о потерях и последствиях проведения подобных операций для солдат, которых "Азов"* оставил на позициях вместо себя.
Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
* Запрещенная в России террористическая организация
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Операторы БПЛА ВСУ атаковали отступающих сослуживцев, рассказал пленный
