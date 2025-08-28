https://ria.ru/20250828/vs-2038081249.html

В Кремле рассказали об ударах по военным объектам на Украине

В Кремле рассказали об ударах по военным объектам на Украине - РИА Новости, 28.08.2025

В Кремле рассказали об ударах по военным объектам на Украине

Российские вооруженные силы выполняют свои задачи, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры на Украине, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T13:24:00+03:00

2025-08-28T13:24:00+03:00

2025-08-28T13:24:00+03:00

безопасность

украина

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028599614_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_1f82a36fe4b3b531e05b3bf449d0596c.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские вооруженные силы выполняют свои задачи, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция продолжается... Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы. Они, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250828/kreml-2038080665.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, украина, россия, дмитрий песков