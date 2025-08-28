https://ria.ru/20250828/vs-2038081249.html
В Кремле рассказали об ударах по военным объектам на Украине
В Кремле рассказали об ударах по военным объектам на Украине - РИА Новости, 28.08.2025
В Кремле рассказали об ударах по военным объектам на Украине
Российские вооруженные силы выполняют свои задачи, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры на Украине, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:24:00+03:00
2025-08-28T13:24:00+03:00
2025-08-28T13:24:00+03:00
безопасность
украина
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028599614_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_1f82a36fe4b3b531e05b3bf449d0596c.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские вооруженные силы выполняют свои задачи, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция продолжается... Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы. Они, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250828/kreml-2038080665.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028599614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ded563ac99e8860aaaa02a52fb2e7018.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, дмитрий песков
Безопасность, Украина, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали об ударах по военным объектам на Украине
Песков: ВС России продолжают удары по объектам военной инфраструктуры на Украине