Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали об ударах по военным объектам на Украине - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/vs-2038081249.html
В Кремле рассказали об ударах по военным объектам на Украине
В Кремле рассказали об ударах по военным объектам на Украине - РИА Новости, 28.08.2025
В Кремле рассказали об ударах по военным объектам на Украине
Российские вооруженные силы выполняют свои задачи, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры на Украине, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:24:00+03:00
2025-08-28T13:24:00+03:00
безопасность
украина
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028599614_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_1f82a36fe4b3b531e05b3bf449d0596c.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские вооруженные силы выполняют свои задачи, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальная военная операция продолжается... Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы. Они, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250828/kreml-2038080665.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028599614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ded563ac99e8860aaaa02a52fb2e7018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, дмитрий песков
Безопасность, Украина, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали об ударах по военным объектам на Украине

Песков: ВС России продолжают удары по объектам военной инфраструктуры на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Артиллерист. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские вооруженные силы выполняют свои задачи, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция продолжается... Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы. Они, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры", - сказал Песков журналистам.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Кремле ответили на вопрос об урегулировании на Украине
Вчера, 13:22
 
БезопасностьУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала