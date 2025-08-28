Украинские беспилотники атаковали Энергодар
Украинские беспилотники атаковали жилую застройку в Энергодаре
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками жилую застройку города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил глава города Максим Пухов.
«
"Сегодня днем при помощи нескольких БПЛА совершенна очередная подлая атака ВСУ на Энергодар. Целью украинских террористов опять стал район жилой застройки города", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
По словам мэра, предварительно, пострадавших нет, на месте работают сотрудники силовых ведомств.
"Возгорания не произошло. Информация о повреждениях уточняется", - добавил Пухов.
Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18