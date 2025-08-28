Украинские беспилотники атаковали Энергодар

https://ria.ru/20250828/vojska-2038124827.html

Украинские войска атаковали беспилотниками жилую застройку города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 28.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками жилую застройку города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил глава города Максим Пухов. "Сегодня днем при помощи нескольких БПЛА совершенна очередная подлая атака ВСУ на Энергодар. Целью украинских террористов опять стал район жилой застройки города", - написал Пухов в своем Telegram-канале. По словам мэра, предварительно, пострадавших нет, на месте работают сотрудники силовых ведомств. "Возгорания не произошло. Информация о повреждениях уточняется", - добавил Пухов. Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.

