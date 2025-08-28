Вмешательство в выборы стало инструментом ЕС, считает эксперт

https://ria.ru/20250828/vmeshatelstvo-2038114377.html
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вмешательство в выборы стало инструментом общеевропейской политики консолидации против неевропейских стран, считает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. В четверг в Москве на территории пресс-центра международной медиагруппы "Россия сегодня" прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет". "Очевидно, сейчас мы можем фиксировать некоторые направления в реализации стратегии Евросоюза по вмешательству в электоральные процессы, которые носят не просто ярко выраженный характер, а свидетельствуют о переходе к новому этапу давления на ряд стран как внутри ЕС, так и за рубежом... Вмешательство в выборы нужно рассматривать именно как инструмент общеевропейской политики консолидации против неевропейских стран", - сказал Чеснаков. Эксперт подчеркнул, что воздействию подвержены как страны-члены ЕС, так и государства на постсоветском пространстве. "Мы можем говорить о стратегической культуре вмешательства, которая сформировалась в ЕС, и, конечно же, нужно также учитывать, что это долгосрочный стратегических подход. Показательно то, что европейская служба внешних связей подчеркивает, что вмешательство в выборы - это всеобъемлющий долгосрочный процесс. То есть когда они говорят о себе, они фиксируют все эти процессы и пытаются им противостоять, но не замечают, что сами же действуют по тем лекалам, которые приписывают другим странам", - добавило Чеснаков. Политолог выделил пять основных направлений, на которые опирается стратегия по вмешательству Евросоюза в электоральные процессы ряда стран на постсоветском пространстве и даже внутри ЕС. Первым направлением он назвал финансовое давление. Чеснаков уточнил, что Еврокомиссия и ряд членов Евросоюза используют угрозу персональных и секторальных экономических санкций. Вторым направлением, по мнению политолога, стало воздействие на электоральную инфраструктуру. В частности, это направление предусматривает попытки продавливания изменений в избирательное законодательство и воздействие на электоральные комиссии, а также "правовые войны в отношении неугодных кандидатов". В качестве примера применения такого направления Чеснаков привел ситуацию в Румынии и Молдавии. Третьим способом стал контроль за неправительственными организациями, считает эксперт. Он уточнил, что воздействие идет по различным каналам от прямого финансирования до управления результатами социальных социологических опросов и обучения. "За последнее время, например, управление по защите суверенитета Венгрии выявило 21 исследовательский центр, получивший иностранное финансирование на изучение общественного мнения в ходе избирательных кампаний. И эти исследовательские центры внутри Венгрии оказывают влияние на электоральную инфраструктуру", - отметил политолог. Четвертым направлением Чеснаков назвал работу с местными сообществами. В качестве примера он привел большую работу по давлению на ряд местных сообществ в преддверии муниципальных выборов в Грузии. Заключительным, пятым направлением стала работа с информационным полем. Чеснаков объяснил, что это прямая финансовая поддержка продвигающих нужную повестку СМИ, воздействие через общие информационные сети, а также медийные цифровые платформы.
