Санду хочет с помощью Запада удержать власть в Молдавии, считает эксперт - РИА Новости, 28.08.2025
13:56 28.08.2025
Санду хочет с помощью Запада удержать власть в Молдавии, считает эксперт
ТИРАСПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, пригласив в Кишинев в преддверии парламентских выборов в день независимости лидеров Франции, Германии и Польши, надеется на их поддержку, чтобы сохранить власть своей проевропейской партии ("Действие и солидарность"), заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц в среду прибыли в Кишинев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Молдавии. Визит, организованный по приглашению президента республики Майи Санду, формально приурочен к празднику, однако его содержание вызывает дискуссию внутри страны — особенно в контексте приближающихся парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. "Празднование Дня независимости превратилось в Молдавии в фееричное шоу в честь идеи евроинтеграции с участием лидеров Франции, Германии и Польши. Майя Санду в кругу Макрона, Мерца и Туска выглядела триумфатором, который якобы практически уже добился заветного членства Молдавии в ЕС", - сказал Шорников. По его мнению, эта "благостная картинка" намеренно создавалась для молдавского избирателя в преддверии парламентских выборов. "Остался всего лишь месяц, а ставки настолько высоки, что главы трех крупнейших членов ЕС готовы выступать в качестве шоуменов на молдавском празднике", - отметил собеседник агентства. Он напомнил, что после того, как к власти в Молдавии пришли Санду и ее партия, европейские лидеры с завидной регулярностью посещают Кишинев. Буквально в каждый выборный сезон в Молдавии проходят съезды европейских лидеров. Один лишь Макрон за три года трижды посещал Молдавию. До этого за 30 лет независимости французский президент лишь однажды посетил страну – это был Жак Ширак в 1998 году. Также лишь однажды Молдавию посетил немецкий канцлер – в 2012 году Ангела Меркель провела в Кишиневе несколько часов. "Без всяких сомнений, такое трепетное отношение к Молдавии и лично к Санду со стороны стран-локомотивов ЕС свидетельствует о том, что в политике Евросоюза на восточном направлении Молдавии отводится особая роль, и только Майя Санду может быть проводником этой политики", - сказал эксперт. Он считает, что какова эта роль, легко догадаться из контекста региональной ситуации и той политики, которую на международной арене проводит Санду. "ЕС всеми силами старается продлить и масштабировать войну на Украине, там всерьез готовятся к войне с Россией и для этого готовы даже жертвовать благополучием своих граждан", - отметил эксперт. При этом Санду, полагает он, несмотря на бедность своей страны, в разы увеличивает военный бюджет Молдавии, наращивает взаимодействие с НАТО, а на публичном уровне ставит вопрос о целесообразности сохранения нейтралитета государства. "Увы, под видом евроинтеграции жителям Молдовы подсовывают войну с Россией. Им говорят: "проголосуйте за партию власти и получите членство в ЕС", но на деле удержание действующими властями контроля над парламентом и правительством обернется подавлением Гагаузской автономии, эскалацией блокадных действий в отношении Приднестровья и провокациями против российских миротворцев на Днестре", - подчеркнул Шорников.
ТИРАСПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, пригласив в Кишинев в преддверии парламентских выборов в день независимости лидеров Франции, Германии и Польши, надеется на их поддержку, чтобы сохранить власть своей проевропейской партии ("Действие и солидарность"), заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц в среду прибыли в Кишинев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Молдавии. Визит, организованный по приглашению президента республики Майи Санду, формально приурочен к празднику, однако его содержание вызывает дискуссию внутри страны — особенно в контексте приближающихся парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
"Празднование Дня независимости превратилось в Молдавии в фееричное шоу в честь идеи евроинтеграции с участием лидеров Франции, Германии и Польши. Майя Санду в кругу Макрона, Мерца и Туска выглядела триумфатором, который якобы практически уже добился заветного членства Молдавии в ЕС", - сказал Шорников.
По его мнению, эта "благостная картинка" намеренно создавалась для молдавского избирателя в преддверии парламентских выборов. "Остался всего лишь месяц, а ставки настолько высоки, что главы трех крупнейших членов ЕС готовы выступать в качестве шоуменов на молдавском празднике", - отметил собеседник агентства.
Он напомнил, что после того, как к власти в Молдавии пришли Санду и ее партия, европейские лидеры с завидной регулярностью посещают Кишинев. Буквально в каждый выборный сезон в Молдавии проходят съезды европейских лидеров. Один лишь Макрон за три года трижды посещал Молдавию. До этого за 30 лет независимости французский президент лишь однажды посетил страну – это был Жак Ширак в 1998 году. Также лишь однажды Молдавию посетил немецкий канцлер – в 2012 году Ангела Меркель провела в Кишиневе несколько часов.
"Без всяких сомнений, такое трепетное отношение к Молдавии и лично к Санду со стороны стран-локомотивов ЕС свидетельствует о том, что в политике Евросоюза на восточном направлении Молдавии отводится особая роль, и только Майя Санду может быть проводником этой политики", - сказал эксперт. Он считает, что какова эта роль, легко догадаться из контекста региональной ситуации и той политики, которую на международной арене проводит Санду. "ЕС всеми силами старается продлить и масштабировать войну на Украине, там всерьез готовятся к войне с Россией и для этого готовы даже жертвовать благополучием своих граждан", - отметил эксперт.
При этом Санду, полагает он, несмотря на бедность своей страны, в разы увеличивает военный бюджет Молдавии, наращивает взаимодействие с НАТО, а на публичном уровне ставит вопрос о целесообразности сохранения нейтралитета государства. "Увы, под видом евроинтеграции жителям Молдовы подсовывают войну с Россией. Им говорят: "проголосуйте за партию власти и получите членство в ЕС", но на деле удержание действующими властями контроля над парламентом и правительством обернется подавлением Гагаузской автономии, эскалацией блокадных действий в отношении Приднестровья и провокациями против российских миротворцев на Днестре", - подчеркнул Шорников.
