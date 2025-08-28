Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке спасли жизнь мальчику из КНР
Хорошие новости
 
03:24 28.08.2025 (обновлено: 12:30 28.08.2025)
Во Владивостоке спасли жизнь мальчику из КНР
Во Владивостоке спасли жизнь мальчику из КНР
Во Владивостоке врачи спасли жизнь четырехлетнему мальчику из Китая, получившему тяжелые травмы, сообщили в Тысячекоечной больнице. РИА Новости, 28.08.2025
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Во Владивостоке врачи спасли жизнь четырехлетнему мальчику из Китая, получившему тяжелые травмы, сообщили в Тысячекоечной больнице.&quot;Двадцать пятого августа вечером бригада скорой помощи привезла в Тысячекоечную больницу четырехлетнего малыша. &lt;...&gt; Семья прибыла во Владивосток из Китая в рамках туристического тура&quot;, — говорится в релизе.У мальчика выявили перелом височной кости черепа, эпидуральную и субдуральную пластинчатую гематому, не требующую хирургического вмешательства, и ушибленную рану лица. Ребенок сутки находился в реанимации под круглосуточным контролем специалистов. Когда его состояние стабилизировалось, его перевели в нейрохирургическое отделение. По словам врача-нейрохирурга Оксаны Суздалевой, состояние пациента стабильно улучшается. "Сегодня ребенок находится в удовлетворительном состоянии, динамика положительная, гематомы постепенно рассасываются благодаря подобранному лечению", — сказала она. Специалисты Тысячекоечной больницы призвали всех родителей следить за безопасностью детей.
© Фото : Тысячекоечная больница г.Владивосток/TelegramВрачи спасли жизнь четырехлетнему мальчику из Китая во Владивостоке
Врачи спасли жизнь четырехлетнему мальчику из Китая во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : Тысячекоечная больница г.Владивосток/Telegram
Врачи спасли жизнь четырехлетнему мальчику из Китая во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Во Владивостоке врачи спасли жизнь четырехлетнему мальчику из Китая, получившему тяжелые травмы, сообщили в Тысячекоечной больнице.
"Двадцать пятого августа вечером бригада скорой помощи привезла в Тысячекоечную больницу четырехлетнего малыша. <...> Семья прибыла во Владивосток из Китая в рамках туристического тура", — говорится в релизе.

У мальчика выявили перелом височной кости черепа, эпидуральную и субдуральную пластинчатую гематому, не требующую хирургического вмешательства, и ушибленную рану лица.
Ребенок сутки находился в реанимации под круглосуточным контролем специалистов. Когда его состояние стабилизировалось, его перевели в нейрохирургическое отделение. По словам врача-нейрохирурга Оксаны Суздалевой, состояние пациента стабильно улучшается.
"Сегодня ребенок находится в удовлетворительном состоянии, динамика положительная, гематомы постепенно рассасываются благодаря подобранному лечению", — сказала она.
Специалисты Тысячекоечной больницы призвали всех родителей следить за безопасностью детей.
