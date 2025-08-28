https://ria.ru/20250828/vladivostok-2037990499.html

Во Владивостоке спасли жизнь мальчику из КНР

2025-08-28T12:30:00+03:00

хорошие новости

происшествия

владивосток

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038064041_0:333:1927:1417_1920x0_80_0_0_f9368a83f2925ac9c113cbeb3dc68fbb.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Во Владивостоке врачи спасли жизнь четырехлетнему мальчику из Китая, получившему тяжелые травмы, сообщили в Тысячекоечной больнице."Двадцать пятого августа вечером бригада скорой помощи привезла в Тысячекоечную больницу четырехлетнего малыша. <...> Семья прибыла во Владивосток из Китая в рамках туристического тура", — говорится в релизе.У мальчика выявили перелом височной кости черепа, эпидуральную и субдуральную пластинчатую гематому, не требующую хирургического вмешательства, и ушибленную рану лица. Ребенок сутки находился в реанимации под круглосуточным контролем специалистов. Когда его состояние стабилизировалось, его перевели в нейрохирургическое отделение. По словам врача-нейрохирурга Оксаны Суздалевой, состояние пациента стабильно улучшается. "Сегодня ребенок находится в удовлетворительном состоянии, динамика положительная, гематомы постепенно рассасываются благодаря подобранному лечению", — сказала она. Специалисты Тысячекоечной больницы призвали всех родителей следить за безопасностью детей.

владивосток

россия

китай

происшествия, владивосток, россия, китай