Во Владивостоке спасли жизнь мальчику из КНР
Во Владивостоке врачи спасли жизнь четырехлетнему мальчику из Китая, получившему тяжелые травмы, сообщили в Тысячекоечной больнице.
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Во Владивостоке врачи спасли жизнь четырехлетнему мальчику из Китая, получившему тяжелые травмы, сообщили в Тысячекоечной больнице."Двадцать пятого августа вечером бригада скорой помощи привезла в Тысячекоечную больницу четырехлетнего малыша. <...> Семья прибыла во Владивосток из Китая в рамках туристического тура", — говорится в релизе.У мальчика выявили перелом височной кости черепа, эпидуральную и субдуральную пластинчатую гематому, не требующую хирургического вмешательства, и ушибленную рану лица. Ребенок сутки находился в реанимации под круглосуточным контролем специалистов. Когда его состояние стабилизировалось, его перевели в нейрохирургическое отделение. По словам врача-нейрохирурга Оксаны Суздалевой, состояние пациента стабильно улучшается. "Сегодня ребенок находится в удовлетворительном состоянии, динамика положительная, гематомы постепенно рассасываются благодаря подобранному лечению", — сказала она. Специалисты Тысячекоечной больницы призвали всех родителей следить за безопасностью детей.
