https://ria.ru/20250828/vilfand-2037987151.html

Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской погоды в Центральную Россию

Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской погоды в Центральную Россию - РИА Новости, 28.08.2025

Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской погоды в Центральную Россию

Теплый воздух из Турции и Ближнего Востока принесет в центр европейской России июльскую погоду на выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T02:13:00+03:00

2025-08-28T02:13:00+03:00

2025-08-28T02:14:00+03:00

общество

россия

москва

турция

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581196_0:287:3072:2015_1920x0_80_0_0_a16f068b4a62435f3f576ea795e31f50.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Теплый воздух из Турции и Ближнего Востока принесет в центр европейской России июльскую погоду на выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В пятницу ночью в Москве будет ещё прохладно, 6-11 градусов, а днём уже столбик термометра перевалит через двадцатиградусную отметку… В субботу – существеннейшее повышение температуры, будет около 25, по области – от 21 до 26. Ночь очень тёплая, минимальное значение будет около 15 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, в воскресенье днём в Москве прогнозируется 26-28 градусов, в Подмосковье – от 24 до 29. Синоптик отметил, что такая температура будет на 6-7 градусов выше климатической нормы конца августа и на два градуса выше средней температуры в самый тёплый период года в июле. "Погода будет тёплая, потому что воздух перемещается с юга, он турецкого, ближневосточного происхождения, но плюс к этому на выходных малооблачно и преимущественно без осадков", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20250826/pogoda-2037571422.html

россия

москва

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, турция, роман вильфанд, гидрометцентр