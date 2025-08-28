https://ria.ru/20250828/vilfand-2037987151.html
Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской погоды в Центральную Россию
Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской погоды в Центральную Россию - РИА Новости, 28.08.2025
Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской погоды в Центральную Россию
Теплый воздух из Турции и Ближнего Востока принесет в центр европейской России июльскую погоду на выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T02:13:00+03:00
2025-08-28T02:13:00+03:00
2025-08-28T02:14:00+03:00
общество
россия
москва
турция
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581196_0:287:3072:2015_1920x0_80_0_0_a16f068b4a62435f3f576ea795e31f50.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Теплый воздух из Турции и Ближнего Востока принесет в центр европейской России июльскую погоду на выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В пятницу ночью в Москве будет ещё прохладно, 6-11 градусов, а днём уже столбик термометра перевалит через двадцатиградусную отметку… В субботу – существеннейшее повышение температуры, будет около 25, по области – от 21 до 26. Ночь очень тёплая, минимальное значение будет около 15 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, в воскресенье днём в Москве прогнозируется 26-28 градусов, в Подмосковье – от 24 до 29. Синоптик отметил, что такая температура будет на 6-7 градусов выше климатической нормы конца августа и на два градуса выше средней температуры в самый тёплый период года в июле. "Погода будет тёплая, потому что воздух перемещается с юга, он турецкого, ближневосточного происхождения, но плюс к этому на выходных малооблачно и преимущественно без осадков", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20250826/pogoda-2037571422.html
россия
москва
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581196_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_52d7d9349fc4be229351fd1f6d5ecb50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, турция, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Турция, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской погоды в Центральную Россию
Вильфанд: теплый воздух из Турции принесет в Центральную Россию июльскую погоду