Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской погоды в Центральную Россию - РИА Новости, 28.08.2025
02:13 28.08.2025 (обновлено: 02:14 28.08.2025)
Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской погоды в Центральную Россию
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Теплый воздух из Турции и Ближнего Востока принесет в центр европейской России июльскую погоду на выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В пятницу ночью в Москве будет ещё прохладно, 6-11 градусов, а днём уже столбик термометра перевалит через двадцатиградусную отметку… В субботу – существеннейшее повышение температуры, будет около 25, по области – от 21 до 26. Ночь очень тёплая, минимальное значение будет около 15 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, в воскресенье днём в Москве прогнозируется 26-28 градусов, в Подмосковье – от 24 до 29. Синоптик отметил, что такая температура будет на 6-7 градусов выше климатической нормы конца августа и на два градуса выше средней температуры в самый тёплый период года в июле. "Погода будет тёплая, потому что воздух перемещается с юга, он турецкого, ближневосточного происхождения, но плюс к этому на выходных малооблачно и преимущественно без осадков", - добавил метеоролог.
Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской погоды в Центральную Россию

Вильфанд: теплый воздух из Турции принесет в Центральную Россию июльскую погоду

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Теплый воздух из Турции и Ближнего Востока принесет в центр европейской России июльскую погоду на выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В пятницу ночью в Москве будет ещё прохладно, 6-11 градусов, а днём уже столбик термометра перевалит через двадцатиградусную отметку… В субботу – существеннейшее повышение температуры, будет около 25, по области – от 21 до 26. Ночь очень тёплая, минимальное значение будет около 15 градусов", - сказал Вильфанд.
По его словам, в воскресенье днём в Москве прогнозируется 26-28 градусов, в Подмосковье – от 24 до 29. Синоптик отметил, что такая температура будет на 6-7 градусов выше климатической нормы конца августа и на два градуса выше средней температуры в самый тёплый период года в июле.
"Погода будет тёплая, потому что воздух перемещается с юга, он турецкого, ближневосточного происхождения, но плюс к этому на выходных малооблачно и преимущественно без осадков", - добавил метеоролог.
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется теплая погода
26 августа, 04:27
 
