ФСБ показала видео задержания женщины, осужденной за работу с ГУР Украины

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания жительницы Рязани, осужденной на пять лет колонии за попытки добыть для военной разведки Украины информацию, способную нанести ущерб безопасности РФ. Жительница Рязани с помощью интернет-мессенджеров WhatsApp и Signal установила контакт с представителем украинской спецслужбы и пыталась собрать разведывательную информацию против России, сообщили в ФСБ. "Я поддерживала контакт со Славой, как потом выяснилось, что он в разведке Украины. Он меня просил данные какого-то порохового завода, спрашивал про ТЭЦ Рязанскую... Я, конечно, сделала ошибку, что вообще вошла с ним в контакт. Сняла видео, на которое попала военная техника - машины", - призналась задержанная. ФСБ сообщала, что женщина получила 5 лет колонии общего режима.

