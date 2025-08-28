Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала видео задержания женщины, осужденной за работу с ГУР Украины - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/video-2038036166.html
ФСБ показала видео задержания женщины, осужденной за работу с ГУР Украины
ФСБ показала видео задержания женщины, осужденной за работу с ГУР Украины - РИА Новости, 28.08.2025
ФСБ показала видео задержания женщины, осужденной за работу с ГУР Украины
ФСБ показала видео задержания жительницы Рязани, осужденной на пять лет колонии за попытки добыть для военной разведки Украины информацию, способную нанести... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T11:07:00+03:00
2025-08-28T11:07:00+03:00
происшествия
рязань
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038035581_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_860499587c19879786c4e973aed5f03d.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания жительницы Рязани, осужденной на пять лет колонии за попытки добыть для военной разведки Украины информацию, способную нанести ущерб безопасности РФ. Жительница Рязани с помощью интернет-мессенджеров WhatsApp и Signal установила контакт с представителем украинской спецслужбы и пыталась собрать разведывательную информацию против России, сообщили в ФСБ. "Я поддерживала контакт со Славой, как потом выяснилось, что он в разведке Украины. Он меня просил данные какого-то порохового завода, спрашивал про ТЭЦ Рязанскую... Я, конечно, сделала ошибку, что вообще вошла с ним в контакт. Сняла видео, на которое попала военная техника - машины", - призналась задержанная. ФСБ сообщала, что женщина получила 5 лет колонии общего режима.
https://ria.ru/20250827/agent-2037794180.html
рязань
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание жительницы Рязани, которая передавала информацию военной разведке Украины
Жительница Рязани осуждена на 5 лет за попытки добыть для военной разведки Украины информацию, способную нанести ущерб безопасности России, сообщили в ФСБ. Женщина установила контакт с украинской спецслужбой, ее деятельность пресекли силовики.
2025-08-28T11:07
true
PT1M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038035581_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d8de56f3ab2a630379e44b2193d3992e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязань, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), whatsapp inc.
Происшествия, Рязань, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), WhatsApp Inc.
ФСБ показала видео задержания женщины, осужденной за работу с ГУР Украины

ФСБ показала видео задержания жительницы Рязани за сбор данных для ВСУ

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания жительницы Рязани, осужденной на пять лет колонии за попытки добыть для военной разведки Украины информацию, способную нанести ущерб безопасности РФ.
Жительница Рязани с помощью интернет-мессенджеров WhatsApp и Signal установила контакт с представителем украинской спецслужбы и пыталась собрать разведывательную информацию против России, сообщили в ФСБ.
"Я поддерживала контакт со Славой, как потом выяснилось, что он в разведке Украины. Он меня просил данные какого-то порохового завода, спрашивал про ТЭЦ Рязанскую... Я, конечно, сделала ошибку, что вообще вошла с ним в контакт. Сняла видео, на которое попала военная техника - машины", - призналась задержанная.
ФСБ сообщала, что женщина получила 5 лет колонии общего режима.
Задержание агента СБУ, готовившего атаку БПЛА на военный аэродром в Энгельсе - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Волгограде задержали агента СБУ, готовившего атаку на военный аэродром
27 августа, 10:06
 
ПроисшествияРязаньУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)WhatsApp Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала