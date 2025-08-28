https://ria.ru/20250828/vezd-2038031622.html

Венгрия запретила въезд командиру ВСУ, ответственному за атаку на "Дружбу"

Венгрия запретила въезд командиру ВСУ, ответственному за атаку на "Дружбу" - РИА Новости, 28.08.2025

Венгрия запретила въезд командиру ВСУ, ответственному за атаку на "Дружбу"

Венгрия запретила въезд в страну командиру подразделения ВСУ, ответственному за последние атаки на нефтепровод "Дружба", заявил глава МИД республики Петер... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T10:41:00+03:00

2025-08-28T10:41:00+03:00

2025-08-28T11:40:00+03:00

в мире

венгрия

россия

петер сийярто

шенгенская зона

facebook

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg

БУДАПЕШТ, 28 авг — РИА Новости. Венгрия запретила въезд в страну командиру подразделения ВСУ, ответственному за последние атаки на нефтепровод "Дружба", заявил глава МИД республики Петер Сийярто. Его видеообращение транслировалось в соцсети Facebook*."Мы считаем атаку на "Дружбу" посягательством на наш суверенитет. И, конечно же, ни одно посягательство <...> не может остаться без последствий. Поэтому мы приняли решение запретить командиру воинского подразделения, осуществившего последние крайне серьезные нападения на нефтепровод "Дружба", въезд в Венгрию и на территорию всей Шенгенской зоны", — сказал министр.По его словам, этот запрет будет действовать в ближайшие несколько лет, поскольку "любой, кто посягает на энергетическую безопасность и суверенитет Венгрии, должен ждать последствий".Атаки ВСУ на нефтепроводС начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней.В четверг, 28 августа, Братислава заявила, что поступление топлива возобновилось. Будапешт также анонсировал восстановление прокачки нефти, но в тестовом режиме и не в полном объеме.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.* Запрещена в России как экстремистская соцсеть.

https://ria.ru/20250827/es-2037790997.html

https://ria.ru/20250827/mol-2037928001.html

https://ria.ru/20250826/siyyarto-2037740029.html

венгрия

россия

украина

словакия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, россия, петер сийярто, шенгенская зона, facebook, украина, вооруженные силы украины, еврокомиссия, словакия, польша