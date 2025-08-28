Рейтинг@Mail.ru
Венгрия запретила въезд командиру ВСУ, ответственному за атаку на "Дружбу" - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 28.08.2025 (обновлено: 11:40 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/vezd-2038031622.html
Венгрия запретила въезд командиру ВСУ, ответственному за атаку на "Дружбу"
Венгрия запретила въезд командиру ВСУ, ответственному за атаку на "Дружбу" - РИА Новости, 28.08.2025
Венгрия запретила въезд командиру ВСУ, ответственному за атаку на "Дружбу"
Венгрия запретила въезд в страну командиру подразделения ВСУ, ответственному за последние атаки на нефтепровод "Дружба", заявил глава МИД республики Петер... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T10:41:00+03:00
2025-08-28T11:40:00+03:00
в мире
венгрия
россия
петер сийярто
шенгенская зона
facebook
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
БУДАПЕШТ, 28 авг — РИА Новости. Венгрия запретила въезд в страну командиру подразделения ВСУ, ответственному за последние атаки на нефтепровод "Дружба", заявил глава МИД республики Петер Сийярто. Его видеообращение транслировалось в соцсети Facebook*."Мы считаем атаку на "Дружбу" посягательством на наш суверенитет. И, конечно же, ни одно посягательство &lt;...&gt; не может остаться без последствий. Поэтому мы приняли решение запретить командиру воинского подразделения, осуществившего последние крайне серьезные нападения на нефтепровод "Дружба", въезд в Венгрию и на территорию всей Шенгенской зоны", — сказал министр.По его словам, этот запрет будет действовать в ближайшие несколько лет, поскольку "любой, кто посягает на энергетическую безопасность и суверенитет Венгрии, должен ждать последствий".Атаки ВСУ на нефтепроводС начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней.В четверг, 28 августа, Братислава заявила, что поступление топлива возобновилось. Будапешт также анонсировал восстановление прокачки нефти, но в тестовом режиме и не в полном объеме.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.* Запрещена в России как экстремистская соцсеть.
https://ria.ru/20250827/es-2037790997.html
https://ria.ru/20250827/mol-2037928001.html
https://ria.ru/20250826/siyyarto-2037740029.html
венгрия
россия
украина
словакия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, петер сийярто, шенгенская зона, facebook, украина, вооруженные силы украины, еврокомиссия, словакия, польша
В мире, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Шенгенская зона, Facebook, Украина, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, Словакия, Польша
Венгрия запретила въезд командиру ВСУ, ответственному за атаку на "Дружбу"

Венгрия закрыла командиру ВСУ въезд в страну и Шенген после атак на Дружбу

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 28 авг — РИА Новости. Венгрия запретила въезд в страну командиру подразделения ВСУ, ответственному за последние атаки на нефтепровод "Дружба", заявил глава МИД республики Петер Сийярто. Его видеообращение транслировалось в соцсети Facebook*.
"Мы считаем атаку на "Дружбу" посягательством на наш суверенитет. И, конечно же, ни одно посягательство <...> не может остаться без последствий. Поэтому мы приняли решение запретить командиру воинского подразделения, осуществившего последние крайне серьезные нападения на нефтепровод "Дружба", въезд в Венгрию и на территорию всей Шенгенской зоны", — сказал министр.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Захарова осудила реакцию ЕС на опасения Венгрии из-за атак на "Дружбу"
27 августа, 09:50
По его словам, этот запрет будет действовать в ближайшие несколько лет, поскольку "любой, кто посягает на энергетическую безопасность и суверенитет Венгрии, должен ждать последствий".

Атаки ВСУ на нефтепровод

С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней.
В четверг, 28 августа, Братислава заявила, что поступление топлива возобновилось. Будапешт также анонсировал восстановление прокачки нефти, но в тестовом режиме и не в полном объеме.
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
MOL: Венгрии хватит нефти лишь на 30 дней, если не заработает "Дружба"
27 августа, 17:44
После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Сийярто не верит, что Киев атаковал "Дружбу" без ведома Евросоюза
26 августа, 20:12
* Запрещена в России как экстремистская соцсеть.
 
В миреВенгрияРоссияПетер СийяртоШенгенская зонаFacebookУкраинаВооруженные силы УкраиныЕврокомиссияСловакияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала