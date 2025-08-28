Венгрия запретила въезд командиру ВСУ, ответственному за атаку на "Дружбу"
БУДАПЕШТ, 28 авг — РИА Новости. Венгрия запретила въезд в страну командиру подразделения ВСУ, ответственному за последние атаки на нефтепровод "Дружба", заявил глава МИД республики Петер Сийярто. Его видеообращение транслировалось в соцсети Facebook*.
"Мы считаем атаку на "Дружбу" посягательством на наш суверенитет. И, конечно же, ни одно посягательство <...> не может остаться без последствий. Поэтому мы приняли решение запретить командиру воинского подразделения, осуществившего последние крайне серьезные нападения на нефтепровод "Дружба", въезд в Венгрию и на территорию всей Шенгенской зоны", — сказал министр.
По его словам, этот запрет будет действовать в ближайшие несколько лет, поскольку "любой, кто посягает на энергетическую безопасность и суверенитет Венгрии, должен ждать последствий".
Атаки ВСУ на нефтепровод
С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней.
В четверг, 28 августа, Братислава заявила, что поступление топлива возобновилось. Будапешт также анонсировал восстановление прокачки нефти, но в тестовом режиме и не в полном объеме.
После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.
Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
