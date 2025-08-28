Рейтинг@Mail.ru
Премьер-министр Вьетнама примет участие в саммите ШОС
08:50 28.08.2025
Премьер-министр Вьетнама примет участие в саммите ШОС
в мире
вьетнам
китай
шос
БАНГКОК, 28 авг – РИА Новости. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае по приглашению правительства КНР, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA со ссылкой на МИД Вьетнама. "Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества 2025 года в Тяньцзине (Китай) в качестве гостя принимающей стороны и примет участие в других мероприятиях с 31 августа по 1 сентября", - говорится в сообщении. "Поездка состоится по приглашению правительства Китайской народной республики, сообщило министерство иностранных дел", - передает VNA.
в мире, вьетнам, китай, шос
В мире, Вьетнам, Китай, ШОС
БАНГКОК, 28 авг – РИА Новости. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае по приглашению правительства КНР, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA со ссылкой на МИД Вьетнама.
"Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества 2025 года в Тяньцзине (Китай) в качестве гостя принимающей стороны и примет участие в других мероприятиях с 31 августа по 1 сентября", - говорится в сообщении.
"Поездка состоится по приглашению правительства Китайской народной республики, сообщило министерство иностранных дел", - передает VNA.
Мясо птицы - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Подмосковье экспортировало во Вьетнам 20 тысяч тонн продукции АПК
20 августа, 15:03
 
В миреВьетнамКитайШОС
 
 
