Премьер-министр Вьетнама примет участие в саммите ШОС
28.08.2025
БАНГКОК, 28 авг – РИА Новости. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае по приглашению правительства КНР, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA со ссылкой на МИД Вьетнама. "Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества 2025 года в Тяньцзине (Китай) в качестве гостя принимающей стороны и примет участие в других мероприятиях с 31 августа по 1 сентября", - говорится в сообщении. "Поездка состоится по приглашению правительства Китайской народной республики, сообщило министерство иностранных дел", - передает VNA.
