Вэнс считает, что американцам было полезно увидеть перепалку с Зеленским

Вэнс считает, что американцам было полезно увидеть перепалку с Зеленским

2025-08-28T03:57:00+03:00

2025-08-28T03:57:00+03:00

2025-08-28T15:38:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью изданию USA Today, что американцам было полезно увидеть перепалку между ним и Владимиром Зеленским в Белом доме. "Хотел бы я, чтобы у нас в Овальном кабинете публично произошел скандал? Не обязательно", — сказал он, при этом отметив в отношении инцидента, что "американскому народу было полезно это увидеть". Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава киевского режима раскритиковал слова вице-президента о том, что путь к миру на Украине — дипломатия. Вэнс, в свою очередь, тогда назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда последний стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Вице-президент и Зеленский впервые после перепалки встретились в Белом доме 18 августа. Вэнс позднее рассказал, что отпустил шутку в адрес Зеленского во время их последней встречи, сказав тому: "Если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу". Он добавил, что это был "хороший маленький способ растопить лед".

сша

украина

россия

