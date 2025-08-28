Рейтинг@Mail.ru
Вэнс сравнил Украину при Байдене с денежной ямой
02:22 28.08.2025 (обновлено: 02:32 28.08.2025)
Вэнс сравнил Украину при Байдене с денежной ямой
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. При администрации Джо Байдена Украина была "денежной ямой, куда США бросали средства" без плана решения самого украинского конфликта, такое мнение высказал в интервью изданию USA Today вице-президент Джей Ди Вэнс."(Украина. — Прим. Ред.) была похожа на странную денежную яму, куда мы бросали деньги, чтобы решить проблему, не имея никакого реального плана ее решения... Это всегда меня очень расстраивало", — заявил он.Вэнс добавил, что предыдущая администрация выдавала Владимиру Зеленскому деньги "без какой-либо реальной цели и дипломатии", без "какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов".Новая схема продажи оружия КиевуПрезидент США Дональд Трамп в понедельник вновь заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт, продавая вместо этого оружие странам НАТО. Он пригрозил ввести санкции как против России, так и против Украины, если не будет прогресса по урегулированию конфликта, заявив, что хочет закончить его "очень быстро".В середине июля американский лидер объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.Переговоры по УкраинеЛидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский

ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. При администрации Джо Байдена Украина была "денежной ямой, куда США бросали средства" без плана решения самого украинского конфликта, такое мнение высказал в интервью изданию USA Today вице-президент Джей Ди Вэнс.
"(Украина. — Прим. Ред.) была похожа на странную денежную яму, куда мы бросали деньги, чтобы решить проблему, не имея никакого реального плана ее решения... Это всегда меня очень расстраивало", — заявил он.
Вэнс добавил, что предыдущая администрация выдавала Владимиру Зеленскому деньги "без какой-либо реальной цели и дипломатии", без "какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов".

Новая схема продажи оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт, продавая вместо этого оружие странам НАТО. Он пригрозил ввести санкции как против России, так и против Украины, если не будет прогресса по урегулированию конфликта, заявив, что хочет закончить его "очень быстро".
В середине июля американский лидер объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет войдут не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем Штаты восполнят их арсеналы.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. А Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет.

Переговоры по Украине

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
