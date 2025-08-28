https://ria.ru/20250828/vens-2037987284.html

Байден выдавал Зеленскому деньги без какой-либо цели, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что предыдущая американская администрация Джо Байдена выдавала Владимиру Зеленскому деньги "без какой-либо реальной цели и дипломатии". "Когда Байден был у власти, Зеленский приезжал в Вашингтон и уезжал с миллиардами долларов (ремарка издания USA Today - ред.) "без какой-либо реальной цели, какой-либо реальной дипломатии, какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов", - заявил он в интервью изданию USA Today. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Глава киевского режима раскритиковал слова вице-президента о том, что путь к миру на Украине - дипломатия. Вэнс, в свою очередь, тогда назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда последний стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

