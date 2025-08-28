Рейтинг@Mail.ru
Вэнс считает, что Украина при Байдене была "денежной ямой" - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:57 28.08.2025 (обновлено: 02:06 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/vens-2037986892.html
Вэнс считает, что Украина при Байдене была "денежной ямой"
Вэнс считает, что Украина при Байдене была "денежной ямой" - РИА Новости, 28.08.2025
Вэнс считает, что Украина при Байдене была "денежной ямой"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что при прошлой американской администрации Джо Байдена Украина была "денежной ямой, куда США бросали средства"... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T01:57:00+03:00
2025-08-28T02:06:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540483_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_0696bf722f2a8e6a440fec6c6d5a8dda.jpg
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что при прошлой американской администрации Джо Байдена Украина была "денежной ямой, куда США бросали средства" без плана решения самого украинского конфликта."(Украина - ред.) была похожа на странную денежную яму, куда мы бросали деньги, чтобы решить проблему, не имея никакого реального плана её решения... Это всегда меня очень расстраивало", - заявил он в интервью изданию USA Today, которое отмечает, что комментарий был сделан в отношении Киева.
https://ria.ru/20250827/bessent-2037900991.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540483_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_4bf6c197de807e47cad006aed026f499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, джо байден
В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден
Вэнс считает, что Украина при Байдене была "денежной ямой"

Вэнс: при Байдене Украина была денежной ямой, куда США бросали средства

© AP Photo / Evan VucciДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что при прошлой американской администрации Джо Байдена Украина была "денежной ямой, куда США бросали средства" без плана решения самого украинского конфликта.
"(Украина - ред.) была похожа на странную денежную яму, куда мы бросали деньги, чтобы решить проблему, не имея никакого реального плана её решения... Это всегда меня очень расстраивало", - заявил он в интервью изданию USA Today, которое отмечает, что комментарий был сделан в отношении Киева.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Глава Минфина США призвал Европу активнее включиться в диалог по Украине
Вчера, 15:57
 
В миреСШАУкраинаКиевДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала