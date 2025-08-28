https://ria.ru/20250828/vens-2037986892.html
Вэнс считает, что Украина при Байдене была "денежной ямой"
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что при прошлой американской администрации Джо Байдена Украина была "денежной ямой, куда США бросали средства" без плана решения самого украинского конфликта."(Украина - ред.) была похожа на странную денежную яму, куда мы бросали деньги, чтобы решить проблему, не имея никакого реального плана её решения... Это всегда меня очень расстраивало", - заявил он в интервью изданию USA Today, которое отмечает, что комментарий был сделан в отношении Киева.
